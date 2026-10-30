Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi khoe tin vui

Diệp Lâm Anh là nữ nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, được khán giả biết đến qua nhiều vai trò như vũ công, người mẫu, diễn viên và tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Sau những biến cố trong chuyện tình cảm, cuộc sống riêng tư của cô tiếp tục nhận được sự quan tâm khi nữ nghệ sĩ công khai mối quan hệ với bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên.

Mới đây, Diệp Lâm Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên bạn trai. Theo đó, cả hai vừa cùng nhau hoàn thành cột mốc đạp xe 25 km trong một buổi tập luyện vào ban đêm. Thành tích này khiến nữ nghệ sĩ không giấu được sự hào hứng và vui mừng khi có người đồng hành cùng mình chinh phục thử thách thể thao.

Diệp Lâm Anh hào hứng khoe tin vui khi vừa cùng bạn trai là Phạm Kiên hoàn thành 25km đạp xe.

Trong những hình ảnh được đăng tải, Diệp Lâm Anh xuất hiện với diện mạo trẻ trung, khỏe khoắn. Nữ nghệ sĩ lựa chọn trang phục năng động, phù hợp với hoạt động vận động ngoài trời. Đồng hành cùng cô là Phạm Kiên. Cả hai cùng tận hưởng những khoảnh khắc bình dị, thoải mái bên nhau, không cần những buổi hẹn hò cầu kỳ nhưng vẫn có thể tạo ra kỷ niệm đáng nhớ.

Đáng chú ý, việc cùng nhau hoàn thành quãng đường 25 km cho thấy Diệp Lâm Anh và bạn trai đang có thêm những hoạt động chung trong cuộc sống thường ngày. Nữ nghệ sĩ hào hứng chia sẻ thành tích sau buổi đạp xe, xem đây như một cột mốc đáng nhớ trong hành trình rèn luyện sức khỏe của cả hai.

Diệp Lâm Anh xuất hiện trẻ trung, năng động và vui vẻ bên bạn trai.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè và khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên cùng nhau duy trì thói quen tập luyện, đồng thời dành lời khen cho tinh thần năng động, yêu thích thể thao của nữ nghệ sĩ. Một số người còn hài hước trêu đùa cặp đôi nên tiếp tục đạp xe ra Hà Nội, tạo nên những bình luận vui vẻ bên dưới bài đăng.

Bên cạnh thành tích thể thao, mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và bạn trai cũng là điều khiến công chúng chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích trước những khoảnh khắc gần gũi mà cả hai chia sẻ, đồng thời gửi lời chúc đến cặp đôi. Với một số người, điều đáng chú ý không nằm ở quãng đường 25 km mà còn ở việc cả hai có thể cùng nhau trải nghiệm những hoạt động đời thường, tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.

Khoảnh khắc lãng mạn của Diệp Lâm Anh bên bạn trai được nhiều khán giả yêu thích.

Diệp Lâm Anh từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi bước vào mối quan hệ mới. Sau những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm và quá trình xây dựng cuộc sống riêng, nữ nghệ sĩ dần trở lại với công việc, đồng thời dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Cô vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống lên mạng xã hội, xoay quanh về công việc, các hoạt động cá nhân cũng như những khoảnh khắc bên các con.

Trong hành trình ấy, chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh tiếp tục trở thành đề tài được khán giả quan tâm. Khi công khai mối quan hệ với Phạm Kiên, người kém cô 11 tuổi, nữ nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý. Khoảng cách tuổi tác khiến chuyện tình của cả hai trở thành chủ đề được bàn luận, song những hình ảnh xuất hiện cùng nhau cũng giúp cặp đôi nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc chung trên mạng xã hội hoặc xuất hiện bên nhau trong các hoạt động đời thường. Những hình ảnh này phần nào cho thấy Diệp Lâm Anh đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng sau những thay đổi trong chuyện tình cảm. Bên cạnh công việc và việc chăm sóc gia đình, nữ nghệ sĩ có thêm người đồng hành, cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc.

Diệp Lâm Anh hạnh phúc bên bạn trai.

Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ đông đảo khán giả. Những khoảnh khắc giản dị như buổi đạp xe hay cùng nhau đi du lịch không chỉ mang đến hình ảnh gần gũi của cặp đôi mà còn cho thấy niềm vui có thể đến từ những trải nghiệm chung. Với người hâm mộ, đây cũng là dịp để gửi lời chúc, mong nữ nghệ sĩ tiếp tục có những ngày tháng bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống riêng.