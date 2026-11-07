Diệp Lâm Anh hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi

Diệp Lâm Anh là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu và kinh doanh. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của nữ nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt sau khi cô công khai mối quan hệ mới với bạn trai kém 11 tuổi.

Mới đây, Diệp Lâm Anh chia sẻ loạt hình ảnh đời thường trong chuyến du lịch cùng bạn trai Phạm Kiên tại Mũi Né. Trong chuyến đi, cả hai lựa chọn trang phục thoải mái, cùng tận hưởng không gian nghỉ dưỡng và dành thời gian bên nhau.

Qua những khung hình được đăng tải, nữ nghệ sĩ và bạn trai đều thể hiện sự vui vẻ, thoải mái. Những khoảnh khắc gần gũi, tự nhiên cho thấy cả hai đang có khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau.

Diệp Lâm Anh hạnh phúc bên bạn trai là Phạm Kiên trong chuyến du lịch Mũi Né.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước những khoảnh khắc tình cảm của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên. Khán giả cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nữ nghệ sĩ tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, vẻ ngoài rạng rỡ cùng thần thái tươi tắn của Diệp Lâm Anh cũng là điều được người hâm mộ chú ý.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên hạnh phúc khi bên nhau.

Trước khi tìm thấy hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, Diệp Lâm Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Những biến động trong đời sống riêng từng khiến tên tuổi cô nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận.

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân, Diệp Lâm Anh từng bước ổn định cuộc sống, tập trung phát triển công việc kinh doanh và các hoạt động nghệ thuật. Cô cũng dành nhiều thời gian cho hai con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành cùng các bé trong sinh hoạt thường ngày.

Ở thời điểm hiện tại, Diệp Lâm Anh cho thấy sự chủ động trong việc xây dựng cuộc sống theo mong muốn của bản thân. Cô duy trì hình ảnh một người phụ nữ năng động, độc lập, vừa chăm lo cho gia đình vừa theo đuổi những kế hoạch riêng.

Chuyện tình cảm giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bắt đầu nhận được sự chú ý khi cả hai công khai xuất hiện bên nhau. Bạn trai kém nữ nghệ sĩ 11 tuổi, song khoảng cách tuổi tác không ngăn cản cả hai chia sẻ những khoảnh khắc thân mật. Qua những hình ảnh được đăng tải, cặp đôi thường dành cho nhau sự quan tâm và cùng tham gia các hoạt động đời thường.

Diệp Lâm Anh chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên Phạm Kiên.

Nhiều người chúc phúc cho Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên.