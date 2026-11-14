Diệp Bảo Ngọc: 'Tôi học cách buông bỏ'

Diệp Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng những năm gần đây, khi liên tiếp góp mặt trong 4 phim điện ảnh đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Ngoài công việc diễn xuất, nữ diễn viên còn dành thời gian cho việc đọc sách, thường tranh thủ những khoảng thời gian yên tĩnh trước khi đi ngủ.

Diệp Bảo Ngọc cho biết cô không nhớ chính xác mình bắt đầu hình thành thói quen đọc sách từ khi nào. Tuy nhiên, tình yêu dành cho sách ngày càng lớn hơn khi cô trưởng thành, có nhu cầu tìm hiểu về bản thân và những vấn đề trong cuộc sống.

"Có những giai đoạn, tôi tìm đến sách để học hỏi, nhưng cũng có những lúc đơn giản chỉ muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình. Lịch trình công việc đôi khi khá bận rộn nên tôi không đặt áp lực phải đọc bao nhiêu trang mỗi ngày. Với tôi, duy trì thói quen đọc quan trọng hơn việc đọc thật nhiều", nữ diễn viên chia sẻ.

'Càng trưởng thành, tôi càng muốn hiểu bản thân'

Chia sẻ về sở thích đọc sách, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô thường lựa chọn các tác phẩm dựa trên những vấn đề bản thân đang quan tâm hoặc muốn tìm hiểu tại một thời điểm nhất định.

Nữ diễn viên yêu thích những cuốn sách về tâm lý học, triết học ứng dụng, phát triển bản thân và cách con người nhìn nhận cuộc sống. Đôi khi, chỉ một đoạn giới thiệu, trích dẫn hoặc góc nhìn thú vị cũng đủ khiến cô tò mò và muốn tìm đọc tác phẩm. Theo Bảo Ngọc, một cuốn sách không nhất thiết phải mang đến những kiến thức lớn lao. Đôi khi, chỉ một ý tưởng nhỏ khiến cô thay đổi suy nghĩ hoặc nhìn nhận vấn đề bằng thái độ bao dung hơn cũng mang lại giá trị đáng quý.

Qua từng giai đoạn, gu đọc sách của nữ diễn viên cũng có sự thay đổi. Nếu trước đây, cô thường quan tâm đến những tác phẩm cung cấp kiến thức, kinh nghiệm hoặc truyền cảm hứng phát triển sự nghiệp, thì hiện tại, những chủ đề liên quan đến tâm lý, cảm xúc và cách sống bình an lại được ưu tiên hơn.

"Tôi nghĩ việc lựa chọn sách phản ánh khá nhiều về trạng thái và sự trưởng thành của mỗi người. Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng nhận ra bản thân không còn nhu cầu tìm kiếm quá nhiều câu trả lời từ bên ngoài. Thay vào đó, tôi muốn hiểu mình hơn, học cách quan sát cảm xúc và biết điều gì thực sự quan trọng", cô bày tỏ.

Hình ảnh Diệp Bảo Ngọc ở hậu trường phim.

Cuốn sách Diệp Bảo Ngọc đang đọc gần đây là Bước chân hành giả của Sư Tuệ Nhân. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, đây là tác phẩm bút ký ghi lại những trải nghiệm trong hành trình bộ hành và thực hành của tác giả.

Điều khiến cô quan tâm ở tác phẩm là những suy ngẫm về đời sống tinh thần và cách con người nhận diện cảm xúc. Qua từng trang sách, nữ diễn viên có dịp nhìn lại cách bản thân phản ứng trước hoàn cảnh, những suy nghĩ nảy sinh cũng như khả năng điều chỉnh cảm xúc trong cuộc sống thường ngày.

"Cuốn sách khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn về sự tỉnh thức trong đời sống. Tôi nghĩ hành trình khám phá bản thân đôi khi không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà có thể đơn giản là chậm lại, quan sát chính mình và nhận biết những gì đang diễn ra bên trong", cô nói.

Một điều khác khiến Diệp Bảo Ngọc tâm đắc là quan niệm về hành trình sống được đề cập trong tác phẩm. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng không nằm ở việc mỗi người đã đi được bao xa, mà là họ có thực sự ý thức được mình đang sống như thế nào trong từng chặng đường.

'Sách giúp tôi thấu hiểu nhân vật hơn'

Trong số những tác phẩm từng đọc, Diệp Bảo Ngọc dành tình cảm đặc biệt cho Hành trình về phương Đông và Muôn kiếp nhân sinh. Đây là hai cuốn sách cô đã đọc lại nhiều lần và có ảnh hưởng đáng kể đến cách nhìn nhận cuộc sống.

Nữ diễn viên cho biết cô yêu thích những câu chuyện và quan điểm về nhân sinh, luật nhân quả, sự kết nối giữa con người với con người cũng như những giá trị tinh thần được đề cập trong hai tác phẩm. Những trang sách khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về cách đối diện với biến cố, ứng xử với người khác và trách nhiệm đối với những lựa chọn của bản thân.

"Khi còn trẻ, đôi khi chúng ta thường nhìn cuộc sống qua góc độ được và mất, thành công hay thất bại. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra có những điều quan trọng hơn, chẳng hạn như sự bình an trong tâm trí, lòng biết ơn, sự tử tế và khả năng buông bỏ những điều không còn phù hợp", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, Hành trình về phương Đông và Muôn kiếp nhân sinh là những cuốn sách cô có thể đọc lại ở nhiều thời điểm khác nhau. Bởi khi trải nghiệm sống và nhận thức thay đổi, những câu chuyện từng quen thuộc cũng có thể gợi mở các suy nghĩ mới.

Bên cạnh giá trị tinh thần, Diệp Bảo Ngọc nhận thấy việc đọc sách còn hỗ trợ đáng kể cho công việc diễn xuất. Theo cô, diễn viên cần tìm hiểu nguyên nhân phía sau cảm xúc, hành động và lựa chọn của nhân vật, thay vì chỉ tập trung vào cách thể hiện chúng trên màn ảnh.

Hành trình về phương Đông và Muôn kiếp nhân sinh là hai cuốn sách Diệp Bảo Ngọc đọc lại nhiều lần. Ảnh: @diepbaongoc.

"Với nghề diễn viên, tôi nghĩ việc đọc sách rất có ích, đặc biệt là những cuốn sách về tâm lý học và hành vi con người. Bởi diễn viên cần hiểu vì sao một người lại có những cảm xúc và lựa chọn như vậy. Khi đọc về tâm lý, tôi có thêm góc nhìn để hiểu nhân vật, từ đó đồng cảm với họ thay vì chỉ đánh giá qua những hành động bên ngoài", cô nói.

Dù vậy, Diệp Bảo Ngọc cho rằng kiến thức từ sách cần được kết hợp với những trải nghiệm thực tế. Đối với cô, mỗi cuộc gặp gỡ, câu chuyện hay biến cố trong đời sống đều có thể trở thành chất liệu cho công việc diễn xuất.

"Sách giúp tôi mở rộng thế giới quan, còn cuộc sống mang đến sự thấu cảm để đưa những kiến thức đó vào nhân vật", nữ diễn viên đúc kết.