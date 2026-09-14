Diễn xuất của Quan Hiểu Đồng trong Sinh Phùng Kỳ Thời gây tranh cãi

Trong Sinh Phùng Kỳ Thời, Quan Hiểu Đồng đảm nhận vai nữ chính mắc bệnh bạch tạng. Đây là dạng nhân vật mang đến không ít thử thách cho diễn viên bởi những đặc điểm ngoại hình và tâm lý riêng biệt. Đồng thời, nhân vật cũng mở ra cơ hội để người diễn viên thể hiện nhiều lớp diễn xuất hơn thay vì chỉ dựa vào biểu cảm thông thường.

Tuy nhiên, theo một số nhận xét sau 6 tập, Quan Hiểu Đồng chưa tận dụng tốt lợi thế này. Một bài phân tích của nhà phê bình Mã Khánh Vân cho rằng diễn xuất của nữ diễn viên còn nhiều hạn chế, thậm chí thuộc nhóm yếu hơn trong dàn diễn viên của phim.

Sau 6 tập lên sóng, Sinh Phùng Kỳ Thời nhận được sự chú ý nhờ câu chuyện tuổi trẻ và diễn xuất của Quan Hiểu Đồng. Ảnh: Weibo

Một trong những phân đoạn được đưa ra phân tích là cảnh hai anh em tương tác ở tập 6. Đây không phải tình tiết có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy câu chuyện, nhưng lại tạo ra nhiều khoảng trống để diễn viên thể hiện sự gần gũi, hài hước và tình cảm gia đình.

Ở phần đầu cảnh phim, nhân vật của Quan Hiểu Đồng đang loay hoay với bài phát biểu tranh cử lớp trưởng trong khi anh trai chuẩn bị quà. Theo nhận xét trên, nhân vật cần thể hiện sự bối rối trước bài viết nhưng vẫn phải giữ được hình ảnh một học sinh có thành tích tốt. Tuy nhiên, cách thể hiện của Quan Hiểu Đồng bị cho là hơi cường điệu, khiến nhân vật giống một học sinh nghịch ngợm hơn là cô gái vốn được xây dựng là học giỏi.

Đến màn hai anh em giằng co món quà, sự khác biệt trong cách xử lý tình huống càng được thể hiện rõ. Trong khi diễn viên đóng vai người anh được đánh giá là kiểm soát tốt sự vội vàng và căng thẳng, Quan Hiểu Đồng lại bị nhận xét thiếu lực trong các động tác, khiến cảnh tranh giành vốn có tính tương tác trở nên thiếu tự nhiên.

Ở những màn đấu khẩu sau đó, nữ diễn viên tiếp tục bị cho là chưa tạo được sự linh hoạt cần thiết. Nhân vật vốn được xây dựng là một cô gái trẻ trung, đáng yêu, nhưng biểu cảm của Quan Hiểu Đồng lại thiên về sự cứng nhắc. Theo bài phân tích, bệnh bạch tạng không đồng nghĩa nhân vật phải mất đi sự sinh động trong biểu cảm. Ngược lại, sự khác biệt về ngoại hình có thể trở thành một lớp diễn xuất bổ sung, trong khi tính cách nhân vật vẫn cần được thể hiện đầy đủ.

Quan Hiểu Đồng đảm nhận vai nữ chính mắc bệnh bạch tạng. Ảnh: Weibo

Phân đoạn hai anh em cùng đùa vui về thành tích cũng được xem là một cơ hội khác để Quan Hiểu Đồng bộc lộ khả năng diễn xuất. Cảnh phim đòi hỏi sự chuyển đổi giữa nét hài hước và cảm xúc chân thành khi cả hai dành lời kỳ vọng cho tương lai của người anh. Tuy nhiên, nhận xét cho rằng Quan Hiểu Đồng chưa thể hiện trọn vẹn cả hai sắc thái này, trong khi bạn diễn lại tạo được sự cân bằng tốt hơn.

Những tranh luận trên cho thấy vấn đề của Sinh Phùng Kỳ Thời có thể không chỉ nằm ở diễn xuất. Một số tình tiết trong kịch bản cũng bị đánh giá là thiếu thuyết phục. Chẳng hạn, nhân vật nữ chính vốn được giới thiệu là học sinh thường xuyên đứng đầu lớp nhưng lại dễ dàng bị đánh lừa bởi một bài phát biểu do anh trai nghĩ ra, sau đó còn phải đối mặt với sự chế giễu của bạn bè.

Chi tiết này khiến hình tượng nhân vật bị cho là thiếu nhất quán, trong khi cách xây dựng các màn tương tác gia đình đôi lúc cũng tạo cảm giác cố tình gây cười hoặc lấy nước mắt.

Vai diễn cô gái mắc bệnh bạch tạng cũng khiến Quan Hiểu Đồng vướng tranh luận về khả năng xử lý nhân vật. Ảnh: Weibo

Vì vậy, tranh cãi về Quan Hiểu Đồng trong Sinh Phùng Kỳ Thời đang mở rộng thành câu chuyện về cách một tác phẩm truyền hình phối hợp giữa kịch bản, đạo diễn và diễn viên. Một màn diễn chưa thuyết phục có thể xuất phát từ cách xây dựng nhân vật, thiết kế hành động hoặc chính khả năng kiểm soát biểu cảm của diễn viên.

Với Quan Hiểu Đồng, vai diễn cô gái mắc bệnh bạch tạng rõ ràng mang đến một thử thách đáng kể. Tuy nhiên, sau 6 tập, những tranh luận cho thấy nữ diễn viên vẫn cần thêm thời gian để chứng minh khả năng xử lý những nhân vật có nhiều lớp tâm lý, thay vì chỉ dựa vào đặc điểm ngoại hình để tạo dấu ấn.