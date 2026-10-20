Diễn viên Vương Anh cưới vợ hơn 5 tuổi

Ngày 20/10, đại diện của Vương Anh Ole cho biết nam diễn viên và vợ Ngọc Mai sẽ tổ chức hôn lễ tại Hà Nội vào ngày 29/10. Hai người đã hoàn tất các khâu cuối cùng cho ngày trọng đại. Những ngày gần đây, cả hai tiến hành gửi thiệp mời tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Họ cũng đã thực hiện xong bộ ảnh cưới và hoàn tất các khâu cho lễ cưới.

Vương Anh Ole và vợ tổ chức lễ cưới vào ngày 29/10 ở Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Hôn lễ của cả hai sẽ có sự hiện diện của gia đình hai bên, bạn bè và các đồng nghiệp. Một số diễn viên Việt như Long Vũ, Võ Hoài Vũ, Trinh Nguyễn... sẽ có mặt ở lễ cưới của Vương Anh Ole và Ngọc Mai. Trước đó, họ góp mặt trong dàn phù dâu, phù rể ở lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra hôm 18/10.

Một ngày trước, Vương Anh Ole cũng chia sẻ lại đoạn tin nhắn đầu tiên gửi tới Ngọc Mai vào ngày 30/7/2025. Cả hai bắt đầu nói chuyện, tìm hiểu sau đó tiến tới hẹn hò. Họ trải qua hơn một năm gắn bó trước khi đi đến quyết định về chung một nhà.

Vương Anh Ole cầu hôn Ngọc Mai vào tháng 8. Thời điểm ấy, nam diễn viên giấu kín hình ảnh, danh tính nửa kia. Sau đó, trên trang cá nhân, diễn viên Đi giữa trời rực rỡ thường xuyên đăng tải hình ảnh đưa vợ đi thử váy cưới, hẹn hò. Tuy nhiên, Vương Anh Ole vẫn không chia sẻ ảnh cận mặt của vợ.

Trong khi đó, trên trang cá nhân, Ngọc Mai chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Vương Anh Ole trong những dịp như sinh nhật, du lịch.

Đến ngày 18/10, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng cô dâu ở Hà Nội. Vợ nam diễn viên hơn anh 5 tuổi, là nhà thiết kế thời trang.

Vương Anh Ole (tên thật Trần Vương Anh), sinh năm 1992, được biết đến qua các bộ phim như Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn… Những năm gần đây, anh tập trung phát triển nội dung trên mạng, thỉnh thoảng mới tham gia phim truyền hình, chẳng hạn Về nhà đi con (2019) và Đi giữa trời rực rỡ (2024).