Diễn viên Việt có 4 đời vợ dừng đóng phim vì bệnh tim, nay livestream bán đồ cũ kiếm thêm thu nhập

Nguyễn Đỗ Tùng Dương (sinh năm 1969 tại Hà Nội) là tên đầy đủ của nam diễn viên Tùng Dương. Anh quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ thông qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như Chuyện phố phường, Lãnh địa đen, Dòng sông phẳng lặng, Đầm lầy bạc hay Khi đàn chim trở về. Nhờ sở hữu ngoại hình góc cạnh cùng khả năng nhập vai mạnh mẽ, Tùng Dương thường xuyên được các đạo diễn tin tưởng, đảm nhiệm nhân vật có tâm lý phức tạp, phản diện.

Tùng Dương là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Ảnh: FBNV

Anh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Chuyện phố phường, Lãnh địa đen, Dòng sông phẳng lặng, Đầm lầy bạc...

Trong Người phán xử, Tùng Dương gây chú ý với nhân vật có màu sắc giang hồ. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh xây dựng được hình ảnh riêng trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn tham gia viết kịch bản phim truyền hình.

Thế nhưng, ngay thời điểm nhiệt huyết với nghề vẫn còn, Tùng Dương phải đối mặt với những biến cố lớn về mặt sức khỏe. Việc mắc bệnh tim kèm tiền sử cao huyết áp và suy nhược thần kinh khiến nam diễn viên không thể tiếp tục đáp ứng lịch quay dày đặc, cường độ cao như thời gian trước.

Từ năm 2018, Tùng Dương đã dừng hoạt động nghệ thuật. Quyết định rời xa phim trường không đồng nghĩa với việc hoàn toàn từ bỏ nghệ thuật, bởi anh chuyển sang viết kịch bản để tiếp tục gắn bó với công việc đã theo đuổi nhiều năm.

Từ năm 2018, Tùng Dương đã dừng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Đời sống sinh hoạt cũng như công việc của Tùng Dương đã xuất hiện nhiều thay đổi đáng kể từ sau ngày ngừng đóng phim. Thay vì bận rộn trên phim trường với lịch làm việc căng thẳng, anh dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe. Thêm vào đó, nam nghệ sĩ cũng bắt đầu thử sức sang lĩnh vực bán hàng online thông qua trang Facebook cá nhân.

Những món đồ được anh đăng bán chủ yếu là quần áo, giày dép, túi xách đã qua sử dụng. Đây là cách để Tùng Dương có thêm việc làm, đồng thời duy trì tương tác với công chúng trên mạng xã hội.

Sau khi ngừng đóng phim, Tùng Dương bán livestream đồ cũ để kiếm thêm thu nhập. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh sự nghiệp nhiều thăng trầm, chuyện tình cảm của Tùng Dương cũng nhận được sự quan tâm. Nam diễn viên từng trải qua ba cuộc hôn nhân trước khi kết hôn lần thứ tư với Mai Huế, người vợ kém anh 12 tuổi. Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại Hà Nội vào năm 2023, với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết.

Tùng Dương kết hôn lần thứ tư với Mai Huế, người vợ kém anh 12 tuổi. Ảnh: FBNV

Trong số các mối quan hệ đời tư từng được dư luận chú ý, cuộc hôn nhân trước đây giữa Tùng Dương và nữ diễn viên Hoa Thúy nhận được nhiều sự quan tâm. Hai người có chung một cô con gái tên là Thiên Nga. Dù đã đường ai nấy đi, nam nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các vợ cũ và cùng nhau chăm sóc các con.