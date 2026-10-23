Diễn viên Việt Anh xuất hiện cùng Quỳnh Nga ở họp báo hoa hậu

Ngày 23/10 tại Hà Nội, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 chính thức được khởi động với chủ đề Kỷ nguyên vươn mình, đồng thời đánh dấu hành trình 20 năm kể từ lần đầu cuộc thi được tổ chức vào năm 2008.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi gồm: NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội (Chủ tịch hội đồng); Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và NSƯT Việt Anh là 2 thành viên trong hội đồng giám khảo.

Ban tổ chức tại họp báo công bố cuộc thi.

Chia sẻ tại họp báo, NSƯT Việt Anh bày tỏ áp lực và trách nhiệm khi đảm nhận vai trò giám khảo. Theo nam nghệ sĩ, ban giám khảo ưu tiên tìm kiếm những gương mặt mới, có bản lĩnh và khả năng đảm nhận vai trò quảng bá du lịch.

Trong khi đó, Ngọc Hân cho rằng tiêu chí lựa chọn không dừng ở vẻ ngoài. Người chiến thắng cần hội tụ tri thức, bản lĩnh và khả năng lan tỏa. Với vai trò giảng viên đại học và nhà kinh doanh, cô cũng cho biết sẽ tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế cùng cuộc thi.

Diễn viên Việt Anh và bạn gái cùng tham dự họp báo.

Ông Đàm Phương Anh - Trưởng BTC nhấn mạnh: "Định hướng cuộc thi bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh phát triển du lịch toàn diện, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và ngành công nghiệp văn hóa chủ lực. Cuộc thi đặt mục tiêu quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vươn xa ra cộng đồng quốc tế, khu vực Đông Nam Á và Châu Á".

Điểm khác biệt của mùa giải năm nay là sự tham gia đồng hành trực tiếp của các viện nghiên cứu chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng thí sinh.

Hoa hậu Ngọc Hân.

Tiến sĩ Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á - khẳng định: "Xu hướng du lịch hiện nay đã chuyển dịch mạnh sang khai thác chiều sâu văn hóa và câu chuyện bản địa. Viện sẽ đồng hành cùng BTC để chuẩn hóa sản phẩm du lịch, đào tạo kỹ năng truyền thông, giúp thí sinh tiếp cận đời sống sinh kế và văn hóa 54 dân tộc. Mục tiêu là biến mỗi người đẹp thành một đại sứ du lịch chủ động, biết kể lại những câu chuyện văn hóa sâu sắc chưa được khai thác hết đến du khách trong và ngoài nước".

Mùa thi năm 2028 cũng gắn với dấu mốc 20 năm Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Cuộc thi lần đầu tổ chức năm 2008 với người đăng quang là Phan Thị Ngọc Diễm. Các mùa tiếp theo được tổ chức vào năm 2022, 2024 và 2026, lần lượt tìm ra Lương Kỳ Duyên, Phạm Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Phương Linh.

Theo lộ trình được công bố, hồ sơ dự thi được tiếp nhận từ sau họp báo tháng 10/2026 đến khoảng tháng 5-6/2027. Vòng sơ khảo dự kiến tổ chức tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Sau sơ khảo, các thí sinh tham gia chuỗi trải nghiệm tại nhiều địa danh văn hóa, du lịch trên cả nước; hành trình này dự kiến được xây dựng thành 10 tập chương trình thực tế.

Ban tổ chức quy định thí sinh dự thi từ 18 đến 24 tuổi, cao từ 1,63m trở lên, có ngoại hình cân đối, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình và chưa sinh con. Một số thí sinh từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, cao đẳng, đại học, học viện, tỉnh hoặc thành phố trong năm 2026-2027 có thể được đặc cách vào vòng chung khảo nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Một thay đổi khác được công bố là nhiệm kỳ của Top 3 sẽ kéo dài 3 năm thay vì 2 năm như các mùa trước. Ban tổ chức cũng cho biết tổng giá trị tiền mặt, vương miện và các quyền lợi dành cho Top 3 được quy đổi khoảng 5-7 tỷ đồng.

Ảnh: BTC