Tháng 7/2026, cả hai cùng đăng tải những khoảnh khắc tình tứ trong chuyến đi tại Nga, sau đó Việt Anh xác nhận đang yêu Quỳnh Nga. Theo nữ diễn viên Sinh tử, họ đã yêu nhau được hơn 1 năm trước khi công khai. Trước đó, dù đã dính tin đồn yêu đương và liên tục xuất hiện cùng nhau nhưng cả Việt Anh và Quỳnh Nga luôn phủ nhận chuyện tình cảm.

Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục bày tỏ tình cảm ở các sự kiện cả hai góp mặt.

Kể từ khi công khai yêu, cặp đôi liên tục hâm nóng trang cá nhân với những bức hình và clip tình tứ. Việt Anh và Quỳnh Nga luôn đồng hành ở các sự kiện giải trí, những dịp tụ họp bạn bè, sinh nhật hay các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Cặp đôi cũng chăm quay clip để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Việt Anh và Quỳnh Nga đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất biệt thự để chuẩn bị chuyển về sống chung. Việt Anh hơn Quỳnh Nga 7 tuổi. Cả hai đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và từng góp mặt trong phim Sinh tử. Ngoài đời, cặp đôi có sở thích chung là chơi pickleball và thường xuyên xuất hiện trên sân cùng nhóm bạn nghệ sĩ.

Việt Anh được nhận xét ngày càng trẻ ra từ khi yêu Quỳnh Nga.

Việt Anh và Quỳnh Nga từng tham gia giải pickleball đầu tiên cho nghệ sĩ trong khuôn khổ LHP Việt Nam năm ngoái và đang miệt mài trên sân tập để sắp tới tiếp tục góp mặt trong Pickleball Passion Cup 2026 diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) diễn ra ngày 1/12 tới đây.

Tuy nhiên lần này Việt Anh và Quỳnh Nga sẽ không còn chung cặp. Chia sẻ về quyết định này, nam diễn viên hài hước cho biết anh phải “cõng Quỳnh Nga nặng quá” trong mùa giải trước nên đề xuất BTC ghép đôi ngẫu nhiên trong mùa giải mới. Theo Việt Anh, việc thay đổi đối tác cũng là cách tăng cơ hội cạnh tranh và diễn viên Về nhà đi con cũng đồng ý với lựa chọn này.

Ngoài Việt Anh và Quỳnh Nga, giải thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như: Á hậu Huyền My, Trương Thế Vinh, Trung Ruồi, Chí Nhân, Hoàng Bách, Pha Lê, Minh Luân, Văn Anh, Tô Minh Thắng, Trang Emma, Hà Hương, Trung Quân Idol và Ti Ti (HKT).

Cặp đôi có chung đam mê dành cho pickleball.

Đây là hoạt động bên lề HANIFF VIII do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Với chủ đề “Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối”, giải đấu được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, tranh tài dành cho nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích pickleball.

Việt Anh và Quỳnh Nga trên sân pickleball:

Ảnh, video: FBNV