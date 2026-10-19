Diễn viên Việt Anh, Nhạc sĩ Giáng Son cùng đưa đặc sản Mường Lò lên không gian số

Nhiều nghệ sĩ, diễn viên, KOL tham gia phiên Megalive

Người nổi tiếng trở thành cầu nối cho đặc sản địa phương

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, phiên Mega Livestream "Mỹ vị Mường Lò" do Trung tâm Truyền thông dân tộc và nông thôn, VTV5 phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Diễn viên Việt Anh, nhạc sĩ Giáng Son, Sùng A Tủa, đầu bếp Mạnh Cá Lăng, Hồ Bích Trâm, Kim Trần… trực tiếp trải nghiệm sản vật, đồng hành cùng bà con quảng bá sản phẩm OCOP trên không gian số.

Nhạc sĩ Giáng Son tham gia phiên MegaLive (Ảnh: Lê Thư)

Tại chương trình, các nghệ sĩ gặp gỡ người sản xuất, tìm hiểu nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và trực tiếp thưởng thức sản phẩm. Những câu hỏi, chia sẻ và cảm nhận từ trải nghiệm thực tế giúp câu chuyện về đặc sản trở nên gần gũi, sinh động, tạo thêm sức hút cho các phiên phát trực tiếp.

Chị Đặng Thị Kim Oanh, đến từ thôn An Hải, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, mang đến chương trình các sản phẩm chế biến từ quả quất. Chị kỳ vọng sự đồng hành của nhạc sĩ Giáng Son và các nghệ sĩ sẽ giúp đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Chị Đặng Thị Kim Oanh, đến từ thôn An Hải, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, mang đến chương trình các sản phẩm chế biến từ quả quất (Ảnh: Lê Thư)

"Trước đây, sản phẩm của bà con chủ yếu được bán ở chợ, phạm vi tiếp cận khách hàng còn hạn chế. Thông qua các phiên Mega Livestream, chúng tôi mong muốn đưa sản phẩm đi xa hơn, tiếp cận nhiều khách hàng và thị trường rộng lớn hơn. Tôi hy vọng việc ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số sẽ giúp sản phẩm địa phương phát triển tốt hơn, tạo thêm cơ hội tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho bà con", chị Kim Oanh chia sẻ.

Với đặc sản địa phương, sức hấp dẫn còn nằm ở câu chuyện về nguyên liệu, bí quyết chế biến và tập quán văn hóa gắn với mỗi sản phẩm. Khi người sản xuất trực tiếp chia sẻ những điều ấy, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung trở thành cầu nối đưa thông tin đến công chúng. Người xem có thêm hiểu biết về sản vật, đồng thời cảm nhận rõ hơn về con người và vùng đất nơi sản phẩm ra đời.

Từ trải nghiệm thực tế đến sức lan tỏa trên không gian số

Nhạc sĩ Giáng Son trực tiếp trải nghiệm các món ăn (Ảnh: Lê Thư)

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, việc gặp gỡ người sản xuất và trải nghiệm sản phẩm ngay tại địa phương giúp chị có thêm thông tin chân thực để chia sẻ với công chúng.

"Khi được các nhà sản xuất trực tiếp giới thiệu, mình có thể đặt câu hỏi về nguồn gốc, cách chế biến và quá trình mỗi sản phẩm được làm ra. Sau đó, mình trực tiếp nếm thử, cảm nhận và chia sẻ với mọi người đang theo dõi. Chính sự kết nối ấy giúp sản phẩm được lan tỏa tự nhiên hơn", nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ.

Từ trải nghiệm thực tế, nội dung quảng bá có thêm chiều sâu và sức thuyết phục. Người nổi tiếng chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và chia sẻ cảm nhận, giúp người sản xuất giới thiệu rõ hơn về giá trị sản phẩm.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và khả năng tiếp cận đông đảo người theo dõi mở ra cơ hội để đặc sản địa phương vượt khỏi phạm vi thị trường quen thuộc, tìm đến những khách hàng ở xa.

Với bà con, tham gia Mega Livestream cũng là dịp làm quen với phương thức quảng bá mới, thực hành kỹ năng giới thiệu sản phẩm và tương tác với người tiêu dùng. Công nghệ trở thành công cụ thiết thực, giúp người sản xuất chủ động hơn trong việc tìm kiếm thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh.

Để sức lan tỏa trên mạng chuyển thành hiệu quả lâu dài, nội dung quảng bá cần bảo đảm tính chân thực, thông tin minh bạch và sự tôn trọng đối với người sản xuất, văn hóa địa phương. Chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng và khả năng đáp ứng đơn hàng vẫn là những yếu tố quyết định niềm tin của khách hàng.

Quảng bá sản vật, mở lối cho du lịch văn hóa

Đặt trong không gian Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, "Mỹ vị Mường Lò" mở ra hướng kết nối giữa quảng bá thương mại với giới thiệu văn hóa, du lịch. Mỗi sản vật đều gắn với điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất và tập quán được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khi nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung trực tiếp đến Mường Lò, trải nghiệm sản phẩm và chia sẻ với công chúng, hình ảnh địa phương có thêm cơ hội lan tỏa trên các nền tảng số. Từ câu chuyện về ẩm thực, người xem có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Thái, nghệ thuật Xòe, cảnh quan và những trải nghiệm du lịch đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Cách làm này góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc ứng dụng các nền tảng trực tuyến vào quảng bá sản phẩm giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng và tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Cách làm này góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Ảnh: Lê Thư)

Tuy nhiên, một phiên livestream thành công mới là bước khởi đầu. Để duy trì hiệu quả, các chủ thể OCOP cần được hỗ trợ nâng cao kỹ năng số, xây dựng thương hiệu, quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Hoạt động quảng bá cũng cần gắn với chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối và khả năng cung ứng ổn định.

Từ "Mỹ vị Mường Lò", có thể thấy sức lan tỏa của công nghệ được phát huy khi gắn với con người và những giá trị bản địa. Nghệ sĩ góp phần đưa câu chuyện đến gần công chúng; bà con trực tiếp giới thiệu thành quả lao động; nền tảng số mở rộng không gian kết nối. Qua đó, đặc sản Mường Lò có thêm cơ hội vươn xa, mang theo hương vị, bản sắc văn hóa và hình ảnh vùng đất Tây Bắc đến với người tiêu dùng trên cả nước./.