Diễn viên Việt Anh công khai từ chối Quỳnh Nga

Sáng 22/10, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng xuất hiện trong họp báo công bố giải pickleball Passion Cup 2026 thuộc khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) diễn ra tại Cục Điện ảnh, Hà Nội.

Việt Anh và Quỳnh Nga tại sự kiện. Ảnh: Đào Anh Vũ

Việt Anh, Quỳnh Nga cùng Huỳnh Anh, Minh Tiệp, Quốc Toàn góp mặt ở sự kiện với tư cách các nghệ sĩ sẽ tham gia giải đấu năm nay.

NSƯT Việt Anh chia sẻ tại giải pickleball lần đầu tiên cho nghệ sĩ trong khuôn khổ LHP Việt Nam năm ngoái, anh suýt được giải do phải "cõng Quỳnh Nga nặng quá". Năm nay nam diễn viên đề xuất BTC chọn cặp ngẫu nhiên, "ai may chọn được đối tác ngon, không may chịu khó mà cõng", anh hài hước nói.

Việt Anh cho biết năm nay đã có thoả thuận với bạn gái rằng hai người sẽ tự tìm đối tác mới trên sân tập để tăng cơ hội đoạt giải. Nam diễn viên Người phán xử cũng đề xuất các nghệ sĩ tham gia giải phải là người của công chúng thật, diễn viên mà ai nhìn cũng biết mặt.

Việt Anh tuyên bố không ghép cặp với bạn gái:

Diễn viên Quỳnh Nga đồng quan điểm với bạn trai, nói giải pickleball Passion Cup 2026 là dịp vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa gắn kết anh chị em nghệ sĩ. Cô cũng hy vọng sự kiện này sẽ dành 100% cho các nghệ sĩ 'nhìn mặt biết tên".

Với chủ đề “Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối”, giải pickleball Passion Cup 2026 diễn ra ngày 1/12 tới trong khuôn khổ HANIFF 2026 do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức.

Cặp đôi có chung đam mê dành cho pickleball.

Giải đấu nhằm xây dựng sân chơi giao lưu lành mạnh, chuyên nghiệp dành cho nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng yêu thích bộ môn pickleball; qua đó tăng cường sự kết nối giữa điện ảnh và thể thao, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đam mê, sáng tạo và lối sống tích cực.

Thông qua giải đấu, BTC mong muốn phát huy sức lan tỏa của điện ảnh kết hợp với thể thao để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội và Việt Nam năng động, hiện đại, thân thiện, góp phần đưa HANIFF VIII trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu mang tầm quốc gia và quốc tế.

Việt Anh tổ chức sinh nhật cho Quỳnh Nga mới đây.

Việt Anh hơn Quỳnh Nga 7 tuổi, vốn chơi chung một nhóm nghệ sĩ tại Hà Nội và từng tham gia phim Sinh tử. Sau thời gian dài giữ kín, Việt Anh xác nhận cả hai đã yêu nhau được một thời gian thông qua chuyến du lịch tại Nga vào tháng 7 năm nay. Từ khi công khai, cặp đôi thoải mái xuất hiện bên nhau hơn, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm. Việt Anh và Quỳnh Nga cũng đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà chung để về sống với nhau.

Chia sẻ của Quỳnh Nga:

Ảnh, video: Quỳnh An, FBNV