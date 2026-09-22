Diễn viên Việt Anh chia sẻ bí quyết trẻ lâu cùng Quỳnh Nga

Sau chuyến du lịch riêng tư tại Trung Quốc, Việt Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tình cảm bên Quỳnh Nga. Nam diễn viên đăng tải video ghi lại hành trình của cả hai, từ những lúc sánh bước bên nhau đến khoảnh khắc nắm tay đầy tình tứ.

Đáng chú ý, Việt Anh hài hước viết: “Thấy bảo bí quyết trẻ lâu là 1 ngày cầm tay nhau khoảng 20 tiếng mọi người nhé”. Câu nói dí dỏm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm, liên tục đồng hành cùng nhau trong chuyến đi.

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga tay trong tay mọi lúc mọi nơi. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn “phát đường” của Việt Anh và Quỳnh Nga. Không ít bình luận đồng tình với “bí quyết trẻ lâu” mà nam diễn viên chia sẻ, đồng thời gửi lời chúc mừng khi cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Diện mạo trẻ trung, rạng rỡ của Việt Anh và Quỳnh Nga cũng nhận được nhiều lời khen.

Đây không phải lần đầu cặp đôi khiến mạng xã hội chú ý bởi những chuyến đi chung. Trước đó, sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, những buổi gặp gỡ bạn bè và các chuyến du lịch.

Đáng chú ý, chuyến đi Trung Quốc lần này kéo dài khoảng một tuần. Cả hai cùng khám phá nhiều địa danh nổi tiếng tại tỉnh Vân Nam như thành cổ Đại Lý, hồ Nhĩ Hải, cao nguyên Shangri-La, thành cổ Lệ Giang, núi tuyết Ngọc Long và Côn Minh. Trong hành trình, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ, cho thấy sự thoải mái của cả hai sau khi công khai mối quan hệ.

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý với bộ ảnh sinh nhật ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Trước chuyến đi Trung Quốc, Việt Anh và Quỳnh Nga cũng từng có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Nga. Tháng 7/2026, cả hai đồng loạt đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc thân mật trong chuyến đi này. Sau đó, Việt Anh xác nhận anh và Quỳnh Nga đã chuyển từ mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết sang tìm hiểu và chính thức yêu nhau khoảng một năm.

Việt Anh và Quỳnh Nga vốn có nhiều năm thân thiết trước khi công khai tình cảm. Hai người từng hợp tác trong Sinh tử, sau đó nhiều lần xuất hiện cùng nhau và vướng tin đồn “phim giả tình thật”. Trong thời gian dài, cả hai giữ im lặng hoặc khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở tình bạn, đồng nghiệp.

Hiện tại, sau khi công khai chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga dường như cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cả hai có chung sở thích du lịch, chơi pickleball và chú trọng việc chăm sóc hình thể. Quỳnh Nga duy trì tập yoga nhiều năm, trong khi Việt Anh cũng thường xuyên làm mới diện mạo và phong cách.

Từ những khoảnh khắc nắm tay đến những chuyến đi cùng nhau, Việt Anh và Quỳnh Nga đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Với câu nói vui về “20 tiếng cầm tay mỗi ngày”, nam diễn viên tiếp tục khiến chuyện tình của cả hai trở thành chủ đề được người hâm mộ thích thú.

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc sau công khai. Ảnh: FBNV