Diễn viên Viên Lễ Lâm nhiều lần bị quấy rối tình dục, lên tiếng 'cầu cứu'

Theo HK01, diễn viên Viên Lễ Lâm đăng tải tâm thư dài gần 3.000 chữ trên trang cá nhân sáng 13/10, kể lại những lần bị quấy rối tình dục và xúc phạm trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Diễn viên Viên Lễ Lâm tố nhiều lần bị quấy rối tình dục.

Trong bài viết, Viên Lễ Lâm nhắc lại nhiều sự việc xảy ra kể từ khi bước chân vào ngành giải trí. Một lần, khi tham gia buổi phỏng vấn cùng ê-kíp 1 bộ phim, cô bị 1 phóng viên nam quấy rối.

Lần khác, nữ diễn viên bị một đạo diễn nam bình luận thô tục như: "Có vẻ ngoài khiến người khác muốn lên giường" hay 1 nam diễn viên buông lời khiếm nhã liên quan đến bộ phận sinh dục trong một bữa tiệc.

Người này sử dụng tiếng Nhật để đặt câu hỏi mang tính quấy rối. Viên Lễ Lâm là người duy nhất tại bàn tiệc hiểu ngôn ngữ này và nhận ra đầy đủ hàm ý của câu nói.

Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết một nghệ sĩ nam kỳ cựu nhiều lần đùa cợt rằng cô muốn tranh thủ cơ hội để hôn anh. Tuy nhiên, trong lúc quay phim, người này bất ngờ hôn lên má cô mà không có sự đồng thuận. Sau sự việc, anh không đưa ra lời giải thích.

Viên Lễ Lâm cho biết khi lên tiếng về những hành vi khiến mình bị xúc phạm và yêu cầu lời xin lỗi, cô lại bị quy kết là người không biết đùa giỡn.

"Mỗi người cần có quyền xác định ranh giới giữa sự tôn trọng và hành vi xúc phạm. Tôi viết lá thư để kêu cứu cho chính mình và những nạn nhân cùng cảnh ngộ", diễn viên chia sẻ.

Viên Lễ Lâm thừa nhận việc viết ra những trải nghiệm này phần nào giúp cô giải tỏa cảm xúc nhưng không đồng nghĩa thế giới sẽ lập tức thay đổi. Cô bày tỏ mong muốn có những chế tài, điều khoản mang tính răn đe để phụ nữ không còn phải im lặng trước các hành vi quấy rối, xúc phạm dưới vỏ bọc "trò đùa".

Bài viết của Viên Lễ Lâm trở thành tâm điểm giới giải trí. Nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ lên tiếng bênh vực cô, đồng thời mong muốn mỗi người phụ nữ cần ý thức dũng cảm, bảo vệ chính mình khi bị xúc phạm, xâm hại.

Viên Lễ Lâm sinh năm 1993 tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các tác phẩm như The White Girl, A Light Never Goes Out... Năm 2026, cô tiếp tục được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 63 với phim Đệ tứ mạc. Trước đó, năm 2022, cô từng nhận đề cử ở hạng mục này nhờ vai diễn trong The Narrow Road.

Clip Viên Lễ Lâm chụp ảnh thời trang

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu