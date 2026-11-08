Diễn viên Trung Quốc 24 tuổi bỏng nặng

Theo Sinchew, sự việc xảy ra trong lúc Lưu Hi Mặc thực hiện phân cảnh phun lửa ở phim trường tại Côn Minh, Trung Quốc. Dù đoàn phim đã chuẩn bị sẵn các phương án an toàn và bố trí diễn viên đóng thế, nam diễn viên vẫn quyết định tự thực hiện do từng học kỹ thuật này và có kinh nghiệm biểu diễn trước đó. Trước giờ bấm máy, nam diễn viên đã thử nghiệm nhiều lần và không gặp bất kỳ sự cố nào.

Tuy nhiên, trong lúc ghi hình chính thức, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến hướng lửa bị lệch, tạt thẳng vào mặt Lưu Hi Mặc.

Lưu Hi Mặc gặp sự cố nghiêm trọng trên phim trường tại Côn Minh trong quá trình ghi hình. Ảnh: Weibo.

Ngay sau sự cố, ê-kíp sản xuất đã lập tức dập lửa và đưa nam diễn viên đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả chẩn đoán, anh bị bỏng độ 2 ở vùng mặt, xuất hiện tình trạng bong tróc và nổi bọng nước. Hiện tại, sức khỏe và vết thương của anh đã ổn định.

Giải thích về việc 2 ngày sau mới công khai thông tin, Lưu Hi Mặc cho biết anh không muốn người thân lo lắng. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh vụ việc bị người qua đường lan truyền trên mạng xã hội, anh quyết định lên tiếng chính thức để khán giả và người hâm mộ yên tâm.

Dưới bài đăng của Lưu Hi Mặc, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời động viên, mong anh sớm hồi phục.

Lưu Hi Mặc năm nay 24 tuổi. Anh gia nhập giới giải trí vào năm 2018 qua chương trình Một nhà hàng Trung Hoa và bắt đầu gây chú ý từ bộ phim truyền hình Thiếu niên phái. Tác phẩm Không giờ 15 phút đánh dấu lần đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính.

Dù gặp sự cố chấn thương nguy hiểm, Lưu Hi Mặc chia sẻ anh không muốn đoàn phim phải tạm ngưng tiến độ vì vấn đề cá nhân. Nam diễn viên hiện đã trở lại làm việc, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định chống nắng của bác sĩ để tránh ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và hạn chế nguy cơ để lại sẹo trên mặt.