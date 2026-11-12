Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện loạt công ty

Sohu hôm nay dẫn tin từ Hồng Tinh Tư Bản Cục cho biết vụ kiện của Triệu Lệ Dĩnh liên quan đến nền tảng phim ngắn Hồng Quả đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Vụ việc xuất phát từ cáo buộc một số tác phẩm trên nền tảng tự ý sử dụng hình ảnh nữ diễn viên. Cụ thể, các đơn vị sản xuất bị cho là đã dùng công nghệ AI để hoán đổi, ghép khuôn mặt và đưa đặc điểm nhận dạng của Triệu Lệ Dĩnh vào nhân vật trong phim. Một số tác phẩm còn lấy ảnh cá nhân của cô làm ảnh bìa nhằm thu hút người xem.

Theo thông tin được đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh không tham gia ghi hình, không ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất liên quan và cũng không cấp phép sử dụng hình ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện các công ty đứng sau nền tảng Hồng Quả vì sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân. Ảnh: Sohu

Thông báo xét xử cho biết nguyên đơn là Triệu Lệ Dĩnh, các bị đơn gồm Công ty TNHH Công nghệ Bút Mặc Lưu Hương Bắc Kinh, Công ty TNHH Dịch vụ Thông tin Douyin Bắc Kinh và một cá nhân họ Sử. Vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền hình ảnh, được Tòa án Nhân dân quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh xét xử trực tuyến ngày 10/11.

Hồng Tinh Tư Bản Cục cho biết đã liên hệ với phía Hồng Quả để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được phản hồi. Hiện vụ việc chưa có phán quyết từ tòa án.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Công nghệ Bút Mặc Lưu Hương Bắc Kinh thành lập tháng 7/2021, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình, sản phẩm nghe nhìn và chương trình phát thanh, truyền hình. Đây cũng là đơn vị phát triển các ứng dụng Hồng Quả, Cà Chua Đoản Kịch và Tân Thảo Tiểu Thuyết.

Từ đầu năm nay, nền tảng Hồng Quả liên tục vướng tranh cãi vì bị cáo buộc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để sản xuất phim ngắn bằng AI khi chưa được cho phép.

Ngày 20/3, công ty quản lý Dương Tử thông báo đã ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ và xử lý vụ việc sau khi hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện trong phim ngắn Trọng sinh hậu, ngã thành liễu nương thân đích thủ hộ thần. Video liên quan sau đó bị gỡ khỏi nền tảng.

Đầu tháng 4, công ty quản lý của Dịch Dương Thiên Tỉ, Đặng Vi và Trương Tịnh Nghi cũng lần lượt lên tiếng về tình trạng tương tự. Các đơn vị khẳng định nghệ sĩ không tham gia những dự án này, không cấp phép sử dụng hình ảnh để tạo nội dung AI và đã nhờ luật sư can thiệp.

Đáng chú ý, phim ngắn Bộ Bộ Khuynh Tâm trên Hồng Quả bị nghi sử dụng AI để ghép hình ảnh Trương Tịnh Nghi khi chưa có sự đồng ý. Tác phẩm từng đạt hơn 32,53 triệu điểm nhiệt và lan truyền rộng rãi, làm dấy lên nguy cơ khán giả hiểu nhầm nữ diễn viên tham gia dự án.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là một trong những diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí...

Về đời tư, Triệu Lệ Dĩnh từng kết hôn với diễn viên Phùng Thiệu Phong. Cả 2 công khai kết hôn năm 2018 và xác nhận ly hôn vào tháng 4/2021.

Triệu Lệ Dĩnh giành giải "Nữ diễn viên của năm" tại lễ trao giải Tencent Video All Star Awards 2017 (WeTV):