'Diễn viên trẻ đẹp nhất Nhật Bản' trong bom tấn về quái vật Godzilla

Minami Hamabe đang nhận được sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với Godzilla Minus Zero, phần tiếp theo của Godzilla Minus One từng giành Oscar về hiệu ứng hình ảnh. Trong tác phẩm, nữ diễn viên 26 tuổi tiếp tục đảm nhận vai Noriko, người phụ nữ từng sống sót sau cuộc tấn công của Godzilla. So với phần trước, nhân vật có nhiều đất diễn hơn, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong những diễn biến mới của câu chuyện. Ảnh: NSX.

Phim lấy bối cảnh Nhật Bản năm 1949, hai năm sau thảm họa Godzilla. Noriko sống cùng chồng là cựu phi công Kōichi Shikishima và con gái nuôi Akiko. Dù đã trở lại cuộc sống bình thường, cô vẫn mang thương tích sau lần thoát chết trước đó, phải đeo băng che mắt phải. Khi quái vật ba đầu Ghidorah xuất hiện, gia đình Noriko một lần nữa bị đẩy vào hiểm nguy. Những di chứng từ thảm họa cũ cũng dần trở thành mắt xích quan trọng của câu chuyện. Ảnh: NSX.

Noriko được xây dựng là người phụ nữ nhân hậu, giàu tình thương nhưng cũng mạnh mẽ và kiên cường. Từng trải qua chiến tranh và nhiều mất mát, cô vẫn giữ thái độ lạc quan, luôn tin vào giá trị của sự sống. Noriko sẵn sàng chăm sóc một đứa trẻ không cùng huyết thống, đồng thời trở thành chỗ dựa tinh thần cho người chồng mang nhiều mặc cảm quá khứ. Sang phần mới, tình yêu gia đình khiến cô quyết đoán hơn, thậm chí sẵn sàng đối diện hiểm nguy để bảo vệ những người thân yêu. Ảnh: Voce.

Diễn xuất của Hamabe nhìn chung nhận phản hồi tích cực, đặc biệt ở cách thể hiện sự chuyển biến tâm lý của Noriko. Nữ diễn viên cho thấy hình ảnh người mẹ dịu dàng, giàu tình cảm, đồng thời thể hiện được sự quyết liệt khi nhân vật phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách bộc lộ cảm xúc trong phim đôi lúc còn cường điệu, trong khi tuyến tình cảm gia đình chưa thực sự tạo được chiều sâu như phần trước. Những hạn chế này cũng phần nào đến từ cách xây dựng kịch bản và phát triển nhân vật. Ảnh: sweetweb.

Minami Hamabe sinh năm 2000 tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, sở hữu chiều cao 1,57 m. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 11 tuổi sau khi giành giải New Generation tại cuộc thi tìm kiếm tài năng Toho Cinderella. Nữ diễn viên bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ Let Me Eat Your Pancreas (2017). Sau đó, Hamabe tiếp tục ghi dấu ấn qua Kakegurui, Shin Kamen Rider và phim truyền hình Ranman, từng bước khẳng định vị trí trong thế hệ diễn viên trẻ Nhật Bản. Ảnh: @Hamabe.

Ở tuổi 26, Hamabe đã sở hữu sự nghiệp đáng chú ý với nhiều giải thưởng điện ảnh và các dự án quy mô lớn. Năm 2025, cô được Forbes Japan vinh danh bằng giải thưởng đặc biệt trong khuôn khổ 30 Under 30. Nữ diễn viên còn có sức hút lớn tại quê nhà. Theo kết quả khảo sát do công ty CM Site thực hiện, Minami Hamabe đứng đầu danh sách những nữ diễn viên đẹp nhất Nhật Bản hiện nay, vượt qua Mio Imada và Suzu Hirose. Ảnh: News.tv.

Bên cạnh diễn xuất, Hamabe còn được chú ý nhờ ngoại hình thanh tú và phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Cô thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang, làm đẹp Nhật Bản. Cô cũng là gương mặt quảng cáo quen thuộc của nhiều thương hiệu tại Nhật Bản, hoạt động song song trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp.Ảnh: @Hamabe.

Về đời tư tình cảm, Minami Hamabe từng nhiều lần vướng tin hẹn hò. Tháng 7/2025, nữ diễn viên gây xôn xao khi bị bắt gặp đi ăn tối cùng Ren Nagase, thành viên nhóm King & Prince, sau đó cả hai được cho là trở về căn hộ của nam ca sĩ. Trước đó, năm 2021, cô cũng từng vướng nghi vấn tình cảm với nhạc sĩ Ryuga, song hai bên đều phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè. Đến nay, Hamabe vẫn kín tiếng về chuyện yêu đương. Ảnh: Voca.