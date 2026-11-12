Diễn viên Trần Huy Anh: 'Không tự đặt mình vào cuộc đua với bất kỳ ai'

Sau 2 năm vắng bóng, vì sao anh chọn trở lại với vai chính trong Ngày con còn mẹ?

Thật ra, sau 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng, tôi cũng có thời gian nhìn lại bản thân và suy nghĩ nhiều hơn về con đường mình đang đi. Tôi nghĩ, đôi khi mình cần những khoảng lặng để hiểu rõ hơn bản thân muốn gì và muốn mang đến điều gì cho khán giả. Lý do tôi chọn Ngày con còn mẹ trước hết là vì câu chuyện của bộ phim thực sự chạm đến cảm xúc của mình. Đây là một câu chuyện rất đời thường, gần gũi nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp về tình thân, tình mẹ và những yêu thương đôi khi chúng ta vô tình xem là điều hiển nhiên.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất trân trọng cơ hội được làm việc cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Đào, người mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Được đảm nhận vai con trai của chị Đào là một trải nghiệm rất đặc biệt. Vừa vui, vừa hạnh phúc nhưng cũng khiến tôi có thêm áp lực để cố gắng làm tốt vai diễn của mình. Với tôi, đây không chỉ đơn thuần là một dự án đánh dấu sự trở lại sau 2 năm, mà còn là một cơ hội để mình thử sức và trưởng thành hơn trong diễn xuất. Hy vọng, khán giả sẽ cảm nhận được những gì tôi gửi gắm vào nhân vật Pháo, cũng như câu chuyện của bộ phim.

Trở lại với một tác phẩm về tình mẫu tử, bộ phim này có gợi lại cho anh kỷ niệm nào đặc biệt về mẹ của anh ở ngoài đời?

Có lẽ, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là chúng ta thường mặc định rằng, mình vẫn còn rất nhiều thời gian để yêu thương và bù đắp cho cha mẹ. Nhưng thực tế, thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

Trở lại sau 2 năm, vì sao anh hầu như chỉ đóng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, liệu có sự ưu ái đặc biệt nào?

Thật ra, tôi cũng nhận được câu hỏi này khá nhiều. Tôi nghĩ, mình may mắn khi có cơ hội được đồng hành cùng anh Vũ Ngọc Đãng qua nhiều dự án. Nếu nói về sự ưu ái đặc biệt thì có lẽ điều quý giá nhất anh Đãng dành cho tôi chính là sự tin tưởng và những cơ hội để mình được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Từ Hot boy nổi loạn 2, Mẹ ác ma, cha thiên sứ, Cô dâu hào môn cho đến Ngày con còn mẹ, mỗi nhân vật đều có màu sắc và thử thách riêng. Tôi nghĩ, việc được lựa chọn qua nhiều dự án không chỉ đến từ sự thân quen, mà còn là quá trình cả hai đã hiểu cách làm việc của nhau và anh Đãng nhìn thấy những điều phù hợp ở tôi trong từng vai diễn.

Trong những năm ít xuất hiện, cuộc sống của Trần Huy Anh ra sao?

Cuộc sống của tôi trong những năm qua vẫn khá bình thường. Tôi dành thời gian cho cuộc sống cá nhân, tập trung học hỏi thêm về diễn xuất và cũng luôn tìm kiếm những cơ hội phù hợp để tiếp tục với công việc mình yêu thích.

Nhiều tin đồn nói Trần Huy Anh có gia đình khá giả nên không lo chuyện “cơm áo gạo tiền”, vì vậy không cần đi đóng phim nhiều?

Trộm vía! (Cười). Thật ra, tôi cũng may mắn khi không phải chịu quá nhiều áp lực về kinh tế. Điều đó giúp tôi có phần thoải mái hơn trong việc lựa chọn những dự án mà bản thân cảm thấy phù hợp. Nhưng thoải mái không có nghĩa là không cố gắng hay không muốn làm việc. Đôi khi, còn phụ thuộc vào cơ hội, nhân vật và cả cái duyên của mình với dự án. Tôi không muốn nhận một vai diễn chỉ để mình xuất hiện nhiều hơn. Nếu có cơ hội phù hợp, tôi vẫn luôn sẵn sàng làm hết sức.

Hiện tại, điện ảnh Việt ngày càng có thêm nhiều diễn viên mới xuất hiện. Anh có thấy áp lực việc “giữ nhiệt” tên tuổi ở thời điểm này?

Ngày trước, tôi cũng từng nhìn vào sự phát triển của các đồng nghiệp cùng trang lứa rồi tự hỏi, tại sao người này có nhiều cơ hội hơn, người kia lại xuất hiện liên tục hơn. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra, mỗi người đều có hành trình riêng, không ai giống ai cả. Nếu cứ mải mê nhìn vào con đường của người khác thì đôi khi mình lại quên mất việc tập trung phát triển bản thân.

Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ cũng là điều tích cực, bởi nó khiến thị trường điện ảnh có thêm nhiều màu sắc và tạo động lực để những người đi trước như tôi tiếp tục cố gắng. Ở thời điểm này, tôi không đặt nặng việc phải nổi tiếng nhanh hay phải giữ 'sức nóng' bằng mọi giá. Tôi chỉ mong mỗi lần trở lại, mình có thể mang đến một vai diễn tốt hơn và khiến khán giả cảm thấy sự chờ đợi của họ là xứng đáng.

Sau nhiều năm, quan điểm làm nghề của anh có điều gì đã thay đổi và điều gì vẫn giữ nguyên?

Điều thay đổi nhiều nhất chính là cách tôi nhìn nhận về thành công. Ngày mới bước chân vào nghề, tôi cũng từng quan tâm đến việc mình được xuất hiện trong những dự án nào, có được khán giả chú ý hay không và vai diễn đó có giúp tên tuổi mình được biết đến nhiều hơn không. Nhưng càng làm nghề và trải qua nhiều chuyện, tôi càng nhận ra rằng, sự nổi tiếng có thể đến khá nhanh, nhưng để khán giả thực sự nhớ đến mình thì cần nhiều hơn thế. Đó là thực lực, sự nghiêm túc và những vai diễn có thể để lại cảm xúc cho người xem.

Còn điều chưa bao giờ thay đổi có lẽ là tình yêu dành cho diễn xuất. Tôi vẫn rất thích cảm giác được hóa thân thành một nhân vật khác, được trải nghiệm những cuộc đời và cảm xúc mà ngoài đời mình chưa chắc đã có cơ hội trải qua.

Sau tất cả, anh mong muốn khán giả sẽ nhớ đến Trần Huy Anh như một diễn viên như thế nào?

Tôi không đặt ra một hình mẫu quá cụ thể cho việc khán giả sẽ nhớ đến mình như thế nào. Mỗi người xem sẽ có một cảm nhận khác nhau, và tôi nghĩ, điều đó rất thú vị. Nếu có thể lựa chọn, tôi mong khán giả nhớ đến mình là một diễn viên luôn nghiêm túc với nghề, có sự cố gắng và không ngại thử sức với những điều mới mẻ.

Cảm ơn diễn viên Trần Huy Anh!