Diễn viên 'Trại Buôn Người' tuyên bố quẩy hết mình ở concert BIGBANG 2 ngày liên tiếp

Ngày 25/10, Pông Chuẩn tiếp tục đăng tải hình ảnh đi xem concert BIGBANG ngày thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Chơi chưa tắt tiếng chưa về. Day 2 make some noises” (tạm dịch: “Chưa tắt tiếng thì chưa về, ngày thứ hai tiếp tục quẩy hết mình”).

Sự xuất hiện liên tiếp của Pông Chuẩn khiến khán giả chú ý, nhất là khi cô vừa được biết đến rộng rãi hơn qua vai diễn trong phim điện ảnh Trại Buôn Người. Thay vì chỉ xuất hiện trong các hoạt động thời trang, nữ stylist đang có thêm cơ hội tiếp cận công chúng qua lĩnh vực diễn xuất.

Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang đi xem concert BIGBANG ngày thứ hai.

Cùng thời điểm, Đàm Thu Trang cũng chia sẻ hình ảnh check-in tại concert BIGBANG cùng người bạn thân. Trong ảnh, bà xã Cường Đô La đội nón lưỡi trai, đeo kính, khoác áo sơ mi kẻ sọc và phối trang phục theo phong cách năng động. Pông Chuẩn đứng bên cạnh, giơ cao gậy cổ vũ của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đăng dòng trạng thái “Check in ngày 2”. Hai người bạn thân tiếp tục có mặt tại đêm nhạc sau khi cùng nhau tham dự sự kiện vào tối 24/10.

Trước đó, Pông Chuẩn từng chia sẻ quan điểm về việc theo đuổi thần tượng: “Nếu ai đó hỏi bạn tại sao phải đi concert, tại sao phải có idol? Bạn không cần trả lời đâu, cuộc đời bạn là của bạn. Bạn vui và hạnh phúc vì điều gì không ai có quyền quyết định hộ”.

Thông điệp của Pông Chuẩn thể hiện quan điểm về quyền lựa chọn sở thích cá nhân, không cần phải giải thích với người khác. Với những người yêu âm nhạc, việc dành thời gian và công sức để gặp thần tượng có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ. Hai ngày liên tiếp tại concert BIGBANG cũng cho thấy sự hào hứng của Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang với nhóm nhạc đã hoạt động 20 năm.

Ở đêm diễn đầu tiên, Đàm Thu Trang từng đăng ảnh cùng Pông Chuẩn và hài hước chia sẻ về niềm vui của những người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40. Đáng chú ý, Cường Đô La để lại bình luận: “Con baba chăm rồi, xõa tới luôn đi vợ yêu ơi”. Đàm Thu Trang đáp lại bằng lời nhắn “Yêu ba”, tạo nên màn tương tác gần gũi giữa hai vợ chồng.

Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang đi xem concert BIGBANG ngày thứ nhất.

Concert BIGBANG tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10/2026, thuộc chuyến lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS. Sự kiện quy tụ G-Dragon, Taeyang và Daesung, đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm nhạc K-pop.

Bên cạnh câu chuyện đi xem thần tượng, Pông Chuẩn còn được chú ý nhờ bước chuyển sang điện ảnh. Từng được biết đến qua chương trình người mẫu, cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực stylist, xây dựng hình ảnh và thời trang trước khi thử sức với vai trò diễn viên.

Trong Trại Buôn Người, Pông Chuẩn đảm nhận vai thư ký Pông, nhân vật thuộc tuyến phản diện, làm việc dưới trướng ông trùm Mao Đại. Bộ phim khai thác câu chuyện về đường dây buôn người và những nạn nhân bị cuốn vào sào huyệt tội phạm. Nhân vật của Pông Chuẩn góp mặt trong tuyến nhân vật liên quan đến hoạt động của tổ chức này.

Trong Trại Buôn Người, Pông Chuẩn đảm nhận vai thư ký Pông.

Ra rạp từ ngày 25/9/2026, Trại Buôn Người ghi nhận doanh thu khoảng 484 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Thành tích phòng vé giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật trong năm, đồng thời đưa tên tuổi Pông Chuẩn đến gần hơn với khán giả yêu điện ảnh.

Trong khi Pông Chuẩn mở rộng hoạt động nghệ thuật với Trại Buôn Người, Đàm Thu Trang chủ yếu dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Việc hai người tiếp tục đồng hành tại concert BIGBANG hai ngày liên tiếp cũng thu hút sự quan tâm của khán giả, khi cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết và cùng chia sẻ niềm yêu thích âm nhạc.