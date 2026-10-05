Diễn viên Trại Buôn Người lên tiếng về cảnh hôn trong biển lửa của Quách Ngọc Tuyên

Phim Trại Buôn Người đang khuấy đảo phòng vé Việt những ngày qua bởi thông điệp mà câu chuyện mang lại, chủ đề phim về vấn đề đáng quan tâm của xã hội. Tuy nhiên, một trong những phân cảnh được khán giả bàn luận sau khi Trại Buôn Người ra rạp là khoảnh khắc Phong (Quách Ngọc Tuyên) và My (Nguyễn Khánh My) trao nhau nụ hôn giữa tình thế hiểm nguy. Thay vì lập tức chạy khỏi nơi đang hỗn loạn, hai nhân vật lại dừng lại để thể hiện tình cảm. Chi tiết này khiến một bộ phận người xem “sốt ruột”, cho rằng chỉ cần nhanh hơn vài giây, nhân vật có thể đã tránh được bi kịch.

Trên trang cá nhân, Hoàng Kim Ngọc mới đây chia sẻ quan điểm về phân cảnh này. Nữ diễn viên cho biết cô đặc biệt thích cách Quách Ngọc Tuyên thể hiện tâm lý của Phong. Theo cô, hai nhân vật đã sống trong hoàn cảnh “nơi không bằng chết”, chứng kiến quá nhiều đau đớn và tổn thương.

Cảnh hôn của Quách Ngọc Tuyên và Nguyễn Khánh My gây tranh cãi.

Sau khi thoát ra ngoài, Phong lại lựa chọn quay trở lại. Khi gặp My giữa tình thế sống còn, cả hai không biết liệu mình có thể thoát khỏi nơi này hay không. Chính vì vậy, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc đó, họ có thể sẽ phải sống với tiếc nuối cả đời vì chưa kịp nói lời yêu thương.

Hoàng Kim Ngọc đặc biệt chú ý đến đoạn Phong cuống quýt hỏi My: “Em có sao không My, tay chân có đau ở đâu không?”. Với nữ diễn viên, câu hỏi tưởng như đơn giản này lại có ý nghĩa lớn đối với My.

Nhân vật My vốn là người bị tổn thương sâu sắc khi bị xem như một công cụ tình dục, mất đi cảm giác được tôn trọng và giá trị của bản thân. Vì thế, việc Phong quay lại tìm cô, quan tâm đến tình trạng của cô và đặt sự an toàn của cô lên trên hết khiến My cảm nhận được rằng mình vẫn có một người thật lòng yêu thương.

Hoàng Kim Ngọc vai Mỹ Ngọc trong Trại Buôn Người.

Hoàng Kim Ngọc lý giải tâm lý My rằng cô yêu Phong nhưng đồng thời mang mặc cảm và cảm thấy bản thân không xứng đáng. Ở phân cảnh bên bờ sông, My từng cố đẩy Trinh và Phong đi, còn bản thân ở lại. Theo cách nhìn của nữ diễn viên, tại thời điểm ấy, My đã không còn thực sự muốn giành giật sự sống cho mình.

Bởi vậy, nụ hôn giữa lúc nguy hiểm không đơn thuần là một hành động lãng mạn. Đó là khoảnh khắc My nhận ra mình vẫn được yêu thương và có một người sẵn sàng quay lại vì mình. Hoàng Kim Ngọc thậm chí hài hước khẳng định: “Phải hônnnn! Cảnh đó tôi vote phải hôn”.

Trước những ý kiến trái chiều, nữ diễn viên cho rằng cả hai phe khán giả đều có lý. Một bên đứng ở góc độ người xem muốn các nhân vật nhanh chóng thoát thân nên sốt ruột khi thấy họ dừng lại. Bên còn lại nhập tâm vào tâm lý nhân vật và cho rằng nụ hôn là cần thiết để giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén.

Hoàng Kim Ngọc còn liên tưởng phân cảnh này với Money Heist, nơi những nhân vật đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm vẫn có lúc để tình cảm chi phối quyết định. Theo cô, tình yêu đôi khi vốn không lý trí, đặc biệt khi con người đứng giữa ranh giới sống - chết.

Poster phim Trại Buôn Người.

Chia sẻ của Hoàng Kim Ngọc nhận được sự đồng tình từ một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, vẫn có một số người cho biết họ chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách xử lý này, nhất là khi tình huống trong phim đang ở cao trào và nguy hiểm cận kề.

Dù gây tranh luận, phân cảnh giữa Phong và My đã trở thành một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều sau khi Trại Buôn Người ra mắt, cho thấy bộ phim không chỉ tạo thảo luận về những màn hành động mà còn khiến khán giả tranh luận về lựa chọn của các nhân vật trong hoàn cảnh sinh tử.