Diễn viên 'Trại Buôn Người' cùng Đàm Thu Trang gây chú ý tại concert BIGBANG

Tối 24/10, concert BIGBANG chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi từ chiều. Giữa không khí sôi động của sự kiện âm nhạc được mong chờ, stylist Pông Chuẩn và người mẫu Đàm Thu Trang cũng có mặt để gặp gỡ thần tượng. Sự xuất hiện của hai người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Pông Chuẩn đăng tải ảnh đi xem BIGBANG cùng Đàm Thu Trang, kèm dòng trạng thái: “Niềm vui của các nữ nhân U40, check in nhẹ nhàng thôi”. Cách chia sẻ dí dỏm của nữ stylist cho thấy sự hào hứng khi được tham gia sự kiện của nhóm nhạc Hàn Quốc mà cả hai yêu thích từ lâu.

Pông Chuẩn đăng tải ảnh đi xem BIGBANG cùng Đàm Thu Trang.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang cùng lựa chọn phong cách thời trang cá tính, kết hợp nhiều phụ kiện phục vụ việc cổ vũ thần tượng. Vợ Tùng Mint diện blazer đen, phối cùng trang phục xanh và chân váy da. Trong khi đó, Đàm Thu Trang gây chú ý với áo khoác họa tiết cầu vồng cùng chiếc mũ vàng nổi bật.

Cả hai còn mang theo quạt tay và nhiều phụ kiện, thể hiện tinh thần sẵn sàng hòa mình vào không khí concert BIGBANG. Trang phục của hai người đẹp được cho là mang cảm hứng từ phong cách thời trang đặc trưng của G-Dragon, thành viên nổi bật của nhóm nhạc.

Đáng chú ý, Pông Chuẩn còn hài hước viết: “Xin phép chồng con đi thăm mấy ông anh họ ở Hàn Quốc về”. Trong khi đó, Đàm Thu Trang viết trên trang cá nhân: "Xin một chiếc caption cho hai tấm hình này". Dưới bài đăng của vợ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường để lại bình luận: “Con bố coi rồi, xõa tới luôn đi vợ yêu ơi”.

Đây không phải lần đầu Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn cùng nhau đi xem thần tượng biểu diễn. Trước đó, cả hai từng có mặt tại Hưng Yên để theo dõi concert G-Dragon thuộc chuyến lưu diễn Übermensch năm 2025. Việc tiếp tục đồng hành tại concert BIGBANG cho thấy niềm yêu thích lâu năm của hai người đẹp dành cho nam ca sĩ và nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc.

Pông Chuẩn thử sức với diễn xuất trong phim điện ảnh Trại Buôn Người.

Bên cạnh công việc stylist, Pông Chuẩn còn thử sức với diễn xuất trong phim điện ảnh Trại Buôn Người. Cô đảm nhận vai thư ký Pông, nhân vật thuộc tuyến phản diện, là đàn em của ông trùm Mao Đại do Danis Nguyễn thủ vai. Trên màn ảnh, nhân vật này gây chú ý bởi vẻ ngoài lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc và những toan tính phía sau hoạt động của đường dây tội phạm.

Sự xuất hiện của Pông Chuẩn tại concert BIGBANG vì thế cũng mang đến một góc nhìn khác về cuộc sống ngoài công việc của nữ nghệ sĩ.

Từ những hoạt động thời trang, giải trí đến việc tham gia Trại Buôn Người, Pông Chuẩn tiếp tục duy trì sự hiện diện trong đời sống nghệ thuật. Trong khi đó, Đàm Thu Trang vẫn nhận được sự quan tâm qua cuộc sống gia đình với Cường Đô La. Khoảnh khắc cả hai cùng đi xem BIGBANG đang là một trong những hình ảnh đáng chú ý của dàn sao Việt tại sự kiện âm nhạc diễn ra ở Hà Nội.