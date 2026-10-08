Diễn viên Tiết Cương nói về chuyện sinh con ở tuổi 53

Trên trang cá nhân, Tiết Cương viết: “Bà con cho Tiết Cương xin 1 ý kiến xem ở tuổi này nên hưởng thụ hay sanh thêm đứa nữa đây bà con?”. Chia sẻ ngắn gọn của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Động thái này cũng khiến nhiều người liên tưởng đến những chia sẻ trước đó của bà xã Tiết Cương về kế hoạch sinh thêm con. Hai vợ chồng kết hôn vào năm 2022, khi nam diễn viên 49 tuổi. Ngọc Thưởng kém chồng 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Bài đăng gây chú ý của diễn viên Tiết Cương. Ảnh: FBNV

Sau khoảng ba năm kết hôn, Tiết Cương và vợ đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2025. Bé có tên thân mật là Nghé, nặng khoảng 3 kg khi chào đời. Việc lên chức bố ở tuổi 52 từng là cột mốc đặc biệt với nam diễn viên sau nhiều năm sống độc thân.

Từ khi có con, Tiết Cương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và con trai. Cuộc sống gia đình của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm khi anh nhiều lần cho thấy bản thân dành thời gian chăm sóc tổ ấm bên cạnh công việc nghệ thuật.

Trước đó, bà xã Tiết Cương từng chia sẻ mong muốn sinh thêm con để bé Nghé có em. Cô cũng đặt mục tiêu trong khoảng hai năm tới sẽ thực hiện kế hoạch này. Vì vậy, câu hỏi mới nhất của Tiết Cương được cho là có liên quan đến dự định mở rộng gia đình của hai vợ chồng.

Hiện tại, Tiết Cương đang có chuyến công tác tại Mỹ kéo dài khoảng ba tuần. Trước khi lên đường, anh đưa Ngọc Thưởng và con trai về nhà ngoại để vợ con có người thân hỗ trợ trong thời gian mình vắng nhà. Nam diễn viên cũng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trước lúc tạm xa gia đình.

Ở tuổi 53, Tiết Cương có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ và con trai nhỏ. Ảnh: FBNV

Tiết Cương sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh từng gây dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh và tham gia loạt phim Lật Mặt. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn hoạt động ở vai trò MC, đạo diễn và sản xuất nội dung.

Ở tuổi 53, Tiết Cương hiện có cuộc sống ổn định bên vợ trẻ và con trai. Câu hỏi mới nhất về việc “hưởng thụ hay sanh thêm đứa nữa” cũng khiến khán giả đặc biệt quan tâm đến kế hoạch mở rộng gia đình của nam diễn viên trong thời gian tới.