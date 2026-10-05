Diễn viên Thúy Nga gặp sự cố khi đi máy bay ở Mỹ

Thúy Nga là nữ nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai diễn hài duyên dáng cùng phong cách biểu diễn tự nhiên, gần gũi. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của cô tại Mỹ cũng thường nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, Thúy Nga chia sẻ về một sự cố trong lần đi máy bay ở Mỹ, thu hút sự chú ý của khán giả. "Thúy Nga lại gặp sự cố khi đi máy bay, đúng là chuyến nào cũng có chuyện để kể mà", nữ diễn viên chia sẻ.

Thúy Nga kể về sự cố khi đi máy bay ở Mỹ.

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô gặp vấn đề liên quan đến thông tin trên vé máy bay. Vì cần quay lại để giải quyết, Thúy Nga phải tạm rời khỏi khu vực lên máy bay trong khi những người khác đã lần lượt di chuyển lên chuyến bay.

Kể lại tình huống này, Thúy Nga không giấu được sự bất lực nhưng vẫn giữ cách nói hài hước vốn có. Nữ diễn viên chia sẻ: "Lần nào Thúy Nga đi đâu xa là kiểu gì cũng có sự cố, trục trặc".

Trong chuyến đi, người bạn đồng hành cùng Thúy Nga cũng xác nhận nữ nghệ sĩ thường xuyên gặp những tình huống phát sinh mỗi khi di chuyển xa. Điều này khiến câu chuyện càng trở nên thú vị khi chính Thúy Nga cũng thừa nhận mình có "duyên" với những sự cố trong các chuyến đi.

May mắn, vấn đề liên quan đến vé máy bay sau đó được giải quyết. Thúy Nga tiếp tục được lên máy bay và cùng mọi người bắt đầu chuyến đi.

Trước đó, Thúy Nga từng có lần kể về một tình huống dở khóc dở cười xảy ra tại sân bay Canada. Khi sang Canada lưu diễn, nữ nghệ sĩ cho biết cô từng bị hải quan giữ lại vì ngoại hình thực tế khác với hình ảnh trên hộ chiếu.

"Có lần tôi bị hải quan Canada giữ lại chỉ vì mặt bên ngoài không đẹp như trong hình hộ chiếu. Lúc đó tôi mới ngủ dậy từ máy bay xuống, nhìn mặt ghê quá nên bị giữ lại. Nhiều nữ nghệ sĩ khác cũng bị thế chứ không riêng gì tôi", Thúy Nga hài hước kể lại.

Những câu chuyện đời thường của Thúy Nga nhận được sự quan tâm bởi cô thường lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, dí dỏm thay vì quá nghiêm trọng hóa sự cố. Qua đó, khán giả cũng có thêm những góc nhìn gần gũi về cuộc sống của nữ nghệ sĩ khi thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và nhiều nơi để làm việc.

Thúy Nga được nhiều khán giả yêu thích vì tính cách duyên dáng, gần gũi, hài hước.

Ở thời điểm hiện tại, Thúy Nga vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình, sự kiện ở hải ngoại. Nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho công việc biểu diễn, gặp gỡ đồng nghiệp cũng như giao lưu với khán giả.

Bên cạnh sân khấu, Thúy Nga còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Nội dung của cô khá đa dạng, từ chuyện công việc, những chuyến đi xa đến các tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Cách trò chuyện tự nhiên, hài hước giúp nữ nghệ sĩ duy trì sự gần gũi với khán giả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 40, Thúy Nga vẫn giữ được năng lượng tích cực và sự hoạt bát quen thuộc. Nữ nghệ sĩ không ngại kể về những tình huống "dở khóc dở cười" mà mình gặp phải, qua đó tạo nên hình ảnh một Thúy Nga đời thường, vui vẻ và gần gũi trong mắt công chúng.