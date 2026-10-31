Diễn viên Thừa Lỗi 'Ngọc điệm thu' liên tiếp vướng tin hẹn hò bạn diễn

Theo HK01, nhờ hiệu ứng lan tỏa của Ngọc điệm thu, Thừa Lỗi trở thành gương mặt được quan tâm của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp, đời sống tình cảm của nam diễn viên cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây sốt với "Ngọc điệm thu".

Trong Ngọc điệm thu, Thừa Lỗi đóng cặp với Từ Nhược Hàm. Cả hai có nhiều phân đoạn tình cảm, tạo được sự chú ý nhờ tương tác ăn ý. Đặc biệt, cảnh hôn giữa 2 nhân vật Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân sau khi cô tỉnh lại được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Cảnh nóng gây sốt của cặp đôi trong phim.

Những khoảnh khắc thân mật trên màn ảnh khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn 2 diễn viên có tình cảm ngoài đời. Các bài phân tích ánh mắt, cử chỉ và tương tác của cặp đôi được đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem.

Đây không phải lần đầu Thừa Lỗi vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn. Trước đó, anh từng được ghép đôi với Tống Dật sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video cả 2 dùng bữa trong 1 nhà hàng. Một số khoảnh khắc cặp đôi đùa giỡn khiến tin lan rộng. Trước đồn đoán, ê-kíp phim từng lên tiếng giải thích các hình ảnh được chia sẻ chỉ là hoạt động quay video quảng bá dự án.

Tài tử vướng loạt tin đồn tình cảm với các bạn diễn.

Ngoài Tống Dật, Thừa Lỗi còn từng được khán giả ghép đôi với Lư Dục Hiểu và Vương Sở Nhiên. Việc liên tục được ghép đôi với các bạn diễn cho thấy sức hút của Thừa Lỗi trong các dự án tình cảm. Nam diễn viên có khả năng tạo tương tác ăn ý với bạn diễn, đặc biệt qua ánh mắt và cách thể hiện cảm xúc. Điều này khiến khán giả dễ đồng cảm với câu chuyện tình yêu của nhân vật, đồng thời nảy sinh mong muốn cặp đôi tiếp tục gắn bó ngoài đời.

Đến nay, Thừa Lỗi và công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi trực tiếp về các tin đồn tình cảm nói trên. Nam diễn viên chủ yếu giữ im lặng, tập trung vào hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, mỗi lần tác phẩm mới lên sóng, những suy đoán về chuyện tình cảm của anh lại tiếp tục xuất hiện.

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993 tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sự nghiệp của anh có bước ngoặt vào năm 2023 khi đảm nhận vai Cung Thượng Giác trong phim cổ trang Vân Chi Vũ. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Nhan tâm ký, Cẩm nguyệt như ca, Dữ tấn Trường An và Ngọc điệm thu, từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Hoa ngữ.

Diễn viên Thừa Lỗi trong "Ngọc điệm thu"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: HK01, Weibo