Thu Trang (Trang Abby) và Yanbi kết hôn vào năm 2024, trở thành một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau khi xây dựng tổ ấm riêng, cuộc sống hôn nhân của cả hai tiếp tục thu hút sự chú ý mỗi khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo tin vui mang thai. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh chụp cùng ông xã trong chuyến du lịch, đồng thời chia sẻ hình siêu âm em bé trong bụng mẹ. Kèm theo loạt ảnh, cô viết lời chúc mừng sinh nhật dành cho chồng: "Happy birthaday ông xã".

Diễn viên Thu Trang báo tin mang thai.

Thông tin Thu Trang mang thai khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận chúc mừng, gửi lời chúc sức khỏe đến nữ diễn viên và em bé, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi gia đình cô chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Hình ảnh cặp đôi cùng khoảnh khắc siêu âm cũng khiến bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm.

Khán giả chúc mừng vợ chồng Thu Trang và Yanbi.

Thu Trang và Yanbi vốn được chú ý bởi chuyện tình cảm có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Cả hai bén duyên sau lần gặp gỡ tại một đêm diễn ở Kon Tum. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi nhận thấy có nhiều điểm chung và quyết định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Tháng 10/2023, Yanbi cầu hôn bạn gái tại một địa điểm nổi tiếng ở Phú Quốc sau hơn 7 tháng hẹn hò. Màn cầu hôn đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai, trước khi họ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2024.

Tháng 1/2024, Thu Trang và Yanbi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Đám cưới có khoảng 400 khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ thân thiết với nam ca sĩ như Khắc Việt, Hoàng Tôn, Mr.T,... Sự xuất hiện của những người bạn trong giới giải trí góp phần tạo nên không khí vui vẻ trong ngày trọng đại của cặp đôi.

Thu trang và Yanbi hiện có hôn nhân hạnh phúc.

Yanbi tên thật là Tô Minh Vũ, từng được xem là một trong những hiện tượng âm nhạc Việt Nam giai đoạn 2009-2012. Nam ca sĩ được đông đảo khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X biết đến qua ca khúc Thu Cuối, kết hợp cùng Mr.T và Hằng BingBoong. Đây cũng là một trong những bản hit gắn liền với tên tuổi của anh trong thời kỳ nhạc trẻ phát triển mạnh trên các nền tảng trực tuyến.

Trong khi đó, Thu Trang, còn được biết đến với tên Trang Abby, sinh năm 1999 tại Thái Bình. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, cô từng có định hướng học tập trong lĩnh vực y tế. Sau đó, người đẹp quyết định chuyển hướng, theo học chuyên ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sau khi kết hôn, Thu Trang và Yanbi tiếp tục vun vén cuộc sống gia đình. Cặp đôi hiện đã có một con trai và chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. Nếu thông tin mang thai được nữ diễn viên chia sẻ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đây sẽ là dấu mốc đáng nhớ tiếp theo trong hành trình xây dựng tổ ấm của hai người.

Thu Trang và Yanbi hiện có một con trai, sắp tới đón thêm một thành viên nhí.