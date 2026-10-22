Diễn viên Thu Hà Ceri nói về 2 năm nhiều biến cố, biết ơn Duy Hưng

Áp lực và biến cố sau sự bùng nổ đầy bất ngờ của Đi giữa trời rực rỡ

- Sau thành công của 'Đi giữa trời rực rỡ', Thu Hà Ceri đã đối diện với áp lực nào?

Tôi nghĩ rằng sự thành công mình có được không phải là điều áp lực. Đối với tôi, đó là động lực và mục tiêu để bản thân tiếp tục cố gắng khi làm nghề. Sau những set quay dày đặc của Đi giữa trời rực rỡ, tôi đã dành 1 thời gian dài để nghỉ ngơi cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm để sẵn sàng đón cơ hội mới và bộ phim tiếp theo.

Nhan sắc trong trẻo của cô nàng 24 tuổi.

- Khi tên tuổi đang được chú ý và có nhiều cơ hội, vì sao bạn không tận dụng sức nóng đó để tiếp tục đóng phim mà lại có khoảng thời gian dừng khá lâu để cơ hội có thể trôi qua? Chấn thương và tai nạn thời điểm đó đã ảnh hưởng đến quyết định của bạn như thế nào?

Chấn thương đến đúng thời điểm tôi nhận ra cần có thời gian nghỉ ngơi nghiêm túc cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, tôi quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong 2 năm. Khoảng thời gian này không hề lãng phí, bởi tôi có cơ hội tập trung cho bản thân, trau dồi kiến thức và tích lũy thêm những trải nghiệm mới về nghề nghiệp trước khi trở lại với diễn xuất.

Thu Hà Ceri đã có khoảng thời gian chất lượng để nhìn nhận lại mọi thứ.

- Lần trở lại màn ảnh với phim 'Căn nhà không mái che' có điều gì đặc biệt đối với bạn, cả về nhân vật lẫn cảm xúc khi trở lại trường quay?

Trước khi nhận lời tham gia dự án này, tôi từng được mời góp mặt trong 4 bộ phim khác nhưng thời điểm đó chưa thực sự phù hợp. Khi nhận được lời mời casting cùng kịch bản phim, tôi thấy đây là cơ hội trở lại xứng đáng sau quãng thời gian dài vắng bóng. Thơ là nhân vật có vẻ đẹp riêng, không chỉ ở tính cách mà còn ở chiều sâu nội tâm. Chính điều đó khiến tôi muốn thử sức với vai diễn, bất kể hành trình của nhân vật có nhiều khó khăn đến đâu.

Bên cạnh sức hút của nhân vật, dàn diễn viên và đạo diễn cũng là những yếu tố quan trọng khiến tôi quyết tâm tham gia dự án. Tôi đã mong có cơ hội làm việc cùng các anh chị từ trước, vì vậy khi cơ hội xuất hiện không muốn bỏ lỡ. Với vai diễn lần này, tôi muốn dành toàn bộ tâm huyết, đồng thời nỗ lực hết mình để hoàn thành một nhân vật có chiều sâu và nhiều thử thách.

Thu Hà Ceri được đánh giá khá tốt với khả năng ứng biến đa dạng.

Biết ơn và ngưỡng mộ Duy Hưng

- Lần này bạn có cơ hội diễn cùng Duy Hưng, một diễn viên được đánh giá có năng lượng rất mạnh trên màn ảnh. Bạn có bị “khớp” hoặc lo bị lấn át khi diễn chung với đàn anh?

Việc diễn xuất bên cạnh những diễn viên tên tuổi, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn như Duy Hưng, chắc chắn sẽ tạo ra không ít áp lực. Tuy nhiên, tôi không thấy bị anh lấn át. Ngược lại, anh luôn dành toàn bộ năng lượng để hỗ trợ các diễn viên trong đoàn, giúp mỗi người có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Anh cũng thường xuyên hướng dẫn, chỉ ra những điểm chưa tốt để chúng tôi rút kinh nghiệm và hoàn thiện diễn xuất. Vì vậy, nếu chọn từ ngữ để nói về cảm nhận dành cho anh Duy Hưng, tôi nghĩ đó là sự biết ơn và ngưỡng mộ.

- Trong phim, bạn vào vai con gái của Huyền Lizzie trong khi ngoài đời 2 người chỉ cách nhau khoảng 12 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác khá đặc biệt này có gây khó khăn gì cho bạn khi xây dựng mối quan hệ mẹ - con trên màn ảnh?

Sự chênh lệch tuổi tác không tạo ra trở ngại mà còn giúp tôi và chị Huyền Lizzie gần gũi hơn. Ngoài đời, chị luôn quan tâm, chia sẻ và hướng dẫn tôi như một người chị, người bạn. Nhờ vậy, cả hai phối hợp ăn ý, tạo được sự tự nhiên khi thể hiện mối quan hệ mẹ con. Tôi thật sự hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tình mẫu tử của hai nhân vật thay vì quá chú ý đến khoảng cách tuổi tác ngoài đời.

Thu Hà Ceri trong những tập đầu của "Căn nhà không mái che".

- Bạn không có quá nhiều cảnh diễn chung với Doãn Quốc Đam. Tuy vậy, trong quá trình làm việc, nam diễn viên có để lại cho bạn ấn tượng hoặc bài học đặc biệt nào?

Dù không có nhiều thời gian làm việc cùng anh Doãn Quốc Đam, tôi vẫn ấn tượng với sự chuyên nghiệp và tâm huyết của anh. Anh luôn nghiên cứu kỹ nhân vật, đồng thời quan sát để tìm ra lối thể hiện phù hợp, giúp bạn diễn phát huy cảm xúc. Đặc biệt, anh không bó buộc mình trong kịch bản mà luôn có những sáng tạo riêng, tạo nên nhiều khoảnh khắc bất ngờ và giúp các diễn viên phối hợp ăn ý hơn.

- Bạn từng chia sẻ đã chia tay bạn trai được một thời gian. Ở thời điểm hiện tại, bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa? Tiêu chí của bạn về một người bạn trai hiện tại là gì?

Hiện tại, tôi vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc thân và có nhiều thời gian hơn để vun đắp các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Với tôi, điều quan trọng không phải là đã sẵn sàng hay chưa mà là gặp đúng người vào đúng thời điểm. Tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp. Về tiêu chí chọn bạn trai, tôi đề cao sự phù hợp, thấu hiểu công việc và lối sống của nhau. Những tiêu chí khác, có lẽ tôi xin giữ lại cho riêng mình và chờ người phù hợp xuất hiện.

Thu Hà Ceri trong "Căn nhà không mái che":

Thu Hà Ceri sinh năm 2002 tại Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Xuất thân là mẫu ảnh, chưa từng qua trường lớp diễn xuất nhưng cô sớm bén duyên màn ảnh qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình đáng chú ý như: Đi giữa trời rực rỡ, Lật mặt 7: Một điều ước, Món quà của cha, Thương ngày nắng về... Căn nhà không mái che đánh dấu sự trở lại của Thu Hà Ceri sau 2 năm nghỉ đóng phim vì chấn thương sau Đi giữa trời rực rỡ.

Nguồn: VTV, FBNV