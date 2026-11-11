Diễn viên Thu Hà Ceri công khai hôn bạn trai tuyển thủ Liên Quân ngay trên sóng livestream

Không chỉ được nhắc đến bởi những màn tranh tài trong Đấu Trường Danh Vọng, tuyển thủ Huy Hoàng của FPT x Flash còn trở thành tâm điểm chú ý sau một khoảnh khắc tình cảm ngay trên sân khấu Liên Quân 10 Fest. Người trao nụ hôn cho anh là diễn viên Thu Hà Ceri, khiến không khí sự kiện càng thêm sôi động.

Đáng chú ý, thay vì tiếp tục tương tác về chuyện tình cảm trên mạng xã hội, Huy Hoàng lại chọn cách phản hồi ngắn gọn, nhấn mạnh việc duy trì tập luyện và tập trung vào chuyên môn.

Khoảnh khắc gây chú ý diễn ra tại sự kiện Chung kết Liên Quân Mobile. Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, Thu Hà Ceri tiến đến, đặt tay lên má Huy Hoàng rồi trao cho nam tuyển thủ một nụ hôn ngay trên sân khấu.

Huy Hoàng tỏ ra ngượng ngùng nhưng vẫn nở nụ cười trước hành động tình cảm của nữ diễn viên. Những người đồng đội đứng cạnh cũng tham gia tạo dáng, góp phần khiến màn xuất hiện của nhóm trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý tại sự kiện.

Theo bài đăng nguồn, thời điểm đó có hơn 54.000 người theo dõi qua livestream, bên cạnh hàng nghìn khán giả có mặt trực tiếp. Hình ảnh của cặp đôi nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo sự quan tâm dành cho mối quan hệ giữa hai người.

Sức hút từ màn tương tác khiến Huy Hoàng nhận được nhiều bình luận trêu chọc từ người hâm mộ và đồng đội. Trên trang cá nhân, nam tuyển thủ sau đó đăng tải dòng trạng thái: "Vẫn tập trung cho chuyên môn và tập luyện nha các sếp".

Phản hồi này nhanh chóng được cộng đồng chú ý. Trong khi câu chuyện về nụ hôn tiếp tục được bàn luận, Huy Hoàng chủ động hướng sự quan tâm trở lại với công việc thi đấu. Dù chỉ là một chia sẻ ngắn, động thái của anh cũng cho thấy nam tuyển thủ không muốn để những tương tác bên lề làm lu mờ việc tập luyện và thi đấu.

Huy Hoàng hiện thi đấu cho FPT x Flash ở bộ môn Liên Quân Mobile. Ở tuổi 20, anh đã có nhiều danh hiệu quốc nội, từng giành danh hiệu MVP tại Đấu Trường Danh Vọng và Huy chương Vàng SEA Games 33.

Trong khi đó, Thu Hà Ceri, tên thật Lương Thu Hà, sinh năm 2002. Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Thương ngày nắng về, Món quà của cha và đặc biệt là vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ năm 2024. Cô hơn Huy Hoàng 4 tuổi.