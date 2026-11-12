Diễn viên Thanh Thức bất ngờ nhắc chuyện lỡ một cuộc tình

Mới đây, diễn viên Thanh Thức thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện tình cảm trên trang Facebook cá nhân. Đáng nói, nam diễn viên lựa chọn Ga Đà Lạt làm địa điểm chia sẻ, đồng thời mượn hình ảnh chuyến tàu để đặt ra câu hỏi về những cuộc tình đã lỡ.

Cụ thể, Thanh Thức viết rằng nếu bỏ lỡ một chuyến tàu, người ta vẫn có thể chờ một khoảng thời gian nhất định để đón chuyến tiếp theo. Tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn là khi bỏ lỡ một cuộc tình, con người cần bao lâu mới có thể đón nhận tình yêu kế tiếp.

Thanh Thức gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tại Ga Đà Lạt cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện tình cảm.

Cách ví von của Thanh Thức nhanh chóng tạo nên điểm nhấn bởi vừa mang màu sắc tình cảm, vừa có chút hài hước. Nam diễn viên còn đính kèm biểu tượng tinh nghịch ở cuối bài đăng, cho thấy chia sẻ không hoàn toàn mang tâm trạng nặng nề.

Dù vậy, việc Thanh Thức bất ngờ nhắc đến chuyện bỏ lỡ tình yêu vẫn khiến người theo dõi tò mò. Đặc biệt, ở tuổi 42, nam diễn viên vẫn khá kín tiếng về đời tư và chưa công khai chuyện kết hôn. Tuy nhiên, Thanh Thức không đề cập đến một người cụ thể hay xác nhận bản thân vừa trải qua đổ vỡ tình cảm.

Ở tuổi 42, Thanh Thức vẫn kín tiếng về đời tư, khiến những chia sẻ liên quan đến tình yêu của anh thu hút sự tò mò.

Đây không phải lần đầu Thanh Thức chia sẻ những suy nghĩ liên quan đến tình yêu trên mạng xã hội. Cuối tháng 10, anh từng đăng tải hình ảnh giữa khung cảnh thiên nhiên và nhắc đến những mối tình không thể bên nhau nhưng vẫn tồn tại trong ký ức. Những dòng tâm sự này phần nào cho thấy sự quan tâm của nam diễn viên dành cho chủ đề tình cảm, dù câu chuyện phía sau vẫn được anh giữ riêng.

Trước đó, Thanh Thức từng thẳng thắn chia sẻ về chuyện hôn nhân. Nam diễn viên cho biết bản thân đang độc thân và không tránh khỏi việc được gia đình nhắc nhở chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, anh không muốn cưỡng cầu mà lựa chọn để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Thanh Thức từng tiết lộ bản thân vẫn độc thân và không muốn vội vàng trong chuyện kết hôn.

Thanh Thức cũng cho biết điều quan trọng trong một mối quan hệ không nằm ở những tiêu chuẩn cố định. Thay vào đó, anh mong muốn tìm được người có tính cách phù hợp, mang đến cảm giác an toàn và có thể đồng hành lâu dài. Quan điểm này phần nào lý giải vì sao nam diễn viên không quá vội vàng trước chuyện kết hôn dù đã bước sang tuổi ngoài 40.

Bên cạnh những chia sẻ về tình cảm, Thanh Thức vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau hơn hai thập kỷ làm nghề. Xuất thân từ lĩnh vực người mẫu, anh từng bước chuyển hướng sang diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam.

Thanh Thức ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Hương phù sa, Mẹ ghẻ, Hồng nhan và Mẹ biển. Đặc biệt, vai Tường trong Gạo nếp gạo tẻ giúp nam diễn viên được đông đảo khán giả nhớ đến nhờ hình tượng người đàn ông chân thành, giàu tình cảm.

Thanh Thức là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua Gạo nếp gạo tẻ và loạt phim của đạo diễn Lý Hải.

Không chỉ gắn bó với truyền hình, Thanh Thức còn có bước tiến đáng chú ý ở lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải. Hai tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 750 tỷ đồng, góp phần giúp nam diễn viên mở rộng sức hút trên màn ảnh rộng.

Năm 2025, Thanh Thức tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án như Nhà gia tiên, Út Lan: Oán linh giữ của, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn và Chị ngã em nâng. Việc liên tục góp mặt trong các bộ phim thuộc nhiều thể loại cho thấy nam diễn viên vẫn giữ được nhịp độ làm nghề ổn định.

Trong năm 2026, Thanh Thức hoàn thành quá trình ghi hình dự án truyền hình Như hạt mưa sa của đạo diễn Trương Dũng. Ngoài công việc, anh thường xuyên chia sẻ những chuyến đi, hoạt động thể thao và khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thanh Thức vẫn duy trì công việc diễn xuất và thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường.

Ở tuổi 42, Thanh Thức vẫn đang dành nhiều thời gian cho công việc và cuộc sống cá nhân. Còn câu hỏi phải mất bao lâu để đón nhận tình yêu mới sau một lần bỏ lỡ, có lẽ chính nam diễn viên cũng chưa muốn đưa ra câu trả lời cụ thể.