Diễn viên Thanh Sơn thông báo tin buồn

Mới đây, diễn viên Thanh Sơn khiến đồng nghiệp và khán giả xúc động khi đăng tải cáo phó của gia đình lên trang cá nhân. Kèm theo hình ảnh, nam diễn viên viết lời tiễn biệt ngắn gọn: “Cháu chào bà, bà về với ông bà nhé”.

Không chia sẻ thêm về sự việc, nhưng dòng trạng thái của diễn viên Thanh Sơn vẫn khiến nhiều người cảm nhận được nỗi buồn và sự tiếc thương mà anh đang trải qua. Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, đông đảo khán giả đã gửi lời chia buồn, động viên nam diễn viên cùng gia đình sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

Diễn viên Thanh Sơn báo tin buồn.

Trên mạng xã hội, Thanh Sơn vốn không phải người thường xuyên chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Nam diễn viên chủ yếu cập nhật hoạt động nghệ thuật, các dự án đang tham gia và một số khoảnh khắc đời thường. Vì vậy, bài đăng của Thanh Sơn nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và khán giả.

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, diễn viên Thanh Sơn tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng có thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình. Với ngoại hình sáng, lối diễn tự nhiên và khả năng thể hiện nhiều dạng nhân vật, nam diễn viên dần tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh nhỏ.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, diễn viên Thanh Sơn góp mặt trong nhiều dự án truyền hình được chú ý như Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Tình Yêu Và Tham Vọng và Đừng Bắt Em Phải Quên. Đặc biệt, vai Đăng trong 11 Tháng 5 Ngày giúp anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Nhân vật có tính cách ấm áp, chân thành nhưng cũng trải qua nhiều biến chuyển trong tình cảm được Thanh Sơn thể hiện khá tự nhiên.

Diễn viên Thanh Sơn.

Vai diễn này cũng mang về cho anh giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2021. Đây được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của nam diễn viên, ghi nhận những nỗ lực sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

Sau thành công đó, diễn viên Thanh Sơn tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Anh xuất hiện trong Đấu Trí, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình và Mình Yêu Nhau, Bình Yên Thôi. Mỗi dự án mang đến một màu sắc nhân vật riêng, giúp nam diễn viên từng bước mở rộng hình ảnh thay vì đóng khung trong một kiểu vai quen thuộc.

Không chỉ hoạt động trên truyền hình, Thanh Sơn còn tham gia các dự án điện ảnh. Những năm gần đây, anh góp mặt trong Yêu Nhầm Bạn Thân, Tử Chiến Trên Không, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Án Mạng Karaoke. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án thuộc nhiều thể loại cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của nam diễn viên trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Tin buồn về sự ra đi của bà khiến Thanh Sơn không khỏi đau lòng. Những lời động viên từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả cũng phần nào tiếp thêm sự an ủi cho nam diễn viên trong thời điểm này.