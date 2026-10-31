Diễn viên Thành Long khoe cơ bắp, tiết lộ tình trạng sức khỏe ở tuổi 72

Theo HK01, trong loạt ảnh được chia sẻ Thành Long xuất hiện giản dị, cởi trần khi nằm thư giãn trên ghế sofa. Nam diễn viên thoải mái vui đùa, tương tác thân mật với cháu trai, nhẹ nhàng bế em bé đặt lên ngực.

Bức ảnh Thành Long chơi đùa cùng cháu gây sốt. Diễn viên khoe thân hình săn chắc, cơ bắp ở tuổi 72.

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 72, cơ bắp ở cánh tay, vai và ngực của ngôi sao võ thuật vẫn khá săn chắc. Phần bắp tay nổi rõ, không có dấu hiệu chảy xệ đáng kể khiến nhiều người bất ngờ về thể trạng của ông.

Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc Thành Long đưa bàn tay lớn chạm nhẹ vào tay cháu. Khác với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt thường thấy trong các bộ phim hành động, nam diễn viên xuất hiện với vẻ mặt hiền hậu, nụ cười trìu mến. Những khoảnh khắc đời thường cho thấy hình ảnh gần gũi, tình cảm của ông bên gia đình.

Thân hình thời trẻ của sao võ thuật Thành Long.

Trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thành Long nổi tiếng với việc tự thực hiện nhiều pha hành động nguy hiểm, hạn chế sử dụng diễn viên đóng thế. Để đáp ứng yêu cầu của các vai diễn, ông duy trì việc rèn luyện thể lực và tập luyện võ thuật trong thời gian dài.

Ở tuổi 72, Thành Long tiết lộ sức khỏe ổn định, đều đặn thăm khám định kỳ. Ông vẫn duy trì lối sống năng động và chú trọng rèn luyện thể chất. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên tiết lộ ông tập luyện kết hợp ít nhất 3 lần mỗi tuần. Ngoài thời gian tập riêng, ông ưu tiên đi bộ khi có thể và chọn leo cầu thang thay vì sử dụng thang máy.

Thành Long không theo đuổi chế độ kiêng khem nghiêm ngặt. Ông quan niệm nên ăn những món mình yêu thích, giữ tinh thần thoải mái nhưng hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và đồ ăn nhanh.

Tài tử phong độ, sức khỏe ổn định ở tuổi 72.

Thành Long sinh năm 1954, là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hoa ngữ. Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại kinh đô điện ảnh với một số thương hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải...

Trong sự nghiệp diễn xuất 50 năm, Thành Long đóng hơn 100 phim điện ảnh, trong đó nhiều tác phẩm do ông viết kịch bản, đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật. Năm 2016, ông được trao tượng vàng Oscar hạng mục "Thành tựu trọn đời".

Cảnh võ thuật của Thành Long và Lý Liên Kiệt

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: HK01, Weibo