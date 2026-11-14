Diễn viên Tấn Bo trước khi bị bắt: Sự nghiệp lao dốc, ngập trong scandal

Như VietNamNet đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng, điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự; trong đó có diễn viên Tấn Bo (tên thật là Phạm Tấn Phúc, SN 1973, ngụ phường Chánh Hưng).

Cụ thể, Tấn Bo là một trong những diễn viên tham gia đóng phim ca nhạc Huy Bến xe nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi cho giang hồ mạng “Hiệp đen”; góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Diễn viên Tấn Bo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an

Trong các diễn viên, ca sĩ bị bắt giữ, Tấn Bo thuộc hàng gạo cội, có thâm niên làm nghề gần 30 năm.

Tấn Bo cùng anh trai Tấn Beo đều là con của nghệ sĩ cải lương Tấn Tài - người được mệnh danh "Hoàng đế đĩa nhựa" một thời; mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc, nổi tiếng với các vai đào lẳng trên sân khấu thập niên 1960. Vì thế, từ bé, Tấn Bo và anh trai đã theo cha, sớm tiếp xúc với cải lương.

Năm 1998, Tấn Bo theo phụ diễn cho Tấn Beo rồi trở thành diễn viên hài. Hai anh em lập nhóm hài "Tấn Beo - Tấn Bo".

Năm 2003, khi chương trình Gala cười do VTV thực hiện lần đầu ra mắt công chúng, Tấn Bo và Tấn Beo nhanh chóng nổi đình đám nhờ các tiểu phẩm hài duyên dáng, trở thành cái tên được các bầu show săn đón. Năm 2004, cặp anh em đoạt danh hiệu Nhóm hài được yêu thích nhất tại chương trình Nụ cười vàng.

Tấn Beo và Tấn Bo (trái) từng là cặp hài nổi tiếng hàng đầu miền Nam. Ảnh: Tư liệu

Nhiều năm làm nghề, nhóm hài "Tấn Beo - Tấn Bo" trở thành một trong những cặp bài trùng nổi tiếng nhất làng hài kịch miền Nam. Sau này, họ tách ra để phát triển con đường sự nghiệp riêng.

Ngoài diễn hài, Tấn Bo còn đóng nhiều phim truyền hình như: Khi đàn ông có bầu (2005), Giấc mơ cổ tích (2009), Cuộc gọi lúc 0 giờ (2010), Hẻm cụt (2013), Thương lắm đò ơi (2014), Lấy chồng Hàn (2015), Đi qua mùa mưa (2015).

Những năm sau này, Tấn Bo ít xuất hiện trên sân khấu nhưng thường bị nhắc đến trong các vụ ồn ào. Năm 2019, Tấn Bo và vợ - nhạc sĩ Xuân Nhi bị một số người họ hàng tố quỵt nợ 200 triệu đồng suốt 5 năm.

Nghệ sĩ Tấn Beo xác nhận từng nhiều lần trả nợ thay Tấn Bo. Đến vụ em trai bị tố quỵt nợ 200 triệu đồng, anh từ chối tiếp tục hỗ trợ.

Tấn Bo khóc, tố bị gia đình anh trai ngó lơ đầu năm nay. Ảnh: Chụp màn hình

Tấn Bo từng lấn sân làm bầu show nhưng thất bại. Anh cũng tham gia nhiều gameshow, chương trình truyền hình nhưng không để lại dấu ấn nào.

Hai năm nay, chuyện mối quan hệ giữa anh em Tấn Beo - Tấn Bo rạn nứt khiến công chúng tò mò. Cụ thể, khi nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ, việc Tấn Bo tự ý chia sẻ thông tin này khiến chị dâu tỏ ra không hài lòng.

Việc Tấn Bo vắng mặt trong đám cưới của diễn viên Tấn Lộc - con trai Tấn Beo hồi cuối năm 2025 cũng gây nhiều bàn tán. Vài ngày sau, Tấn Bo bất ngờ đăng clip khóc lóc, giải thích rằng không đến dự đám cưới của Tấn Lộc vì không được gia đình anh trai gửi thiệp mời.