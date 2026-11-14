Diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo vừa bị bắt: Cảnh báo bất chấp lăng xê giang hồ mạng

Loạt nghệ sĩ tham gia lăng-xê Hiệp "đen”

Như VietNamNet đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng, điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, để quảng bá hình ảnh cá nhân và 2 ca khúc tự sáng tác, ca sĩ Dương Chấn Huy (tên thật là Trịnh Minh Tâm) đứng ra đầu tư, tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động Huy Bến xe. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản, chọn bối cảnh, trang phục, tổ chức quay và dựng phim.

Nhận thấy Hiệp "đen" có sức ảnh hưởng với hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm đã mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của đối tượng này làm bối cảnh quay. Hiệp đồng ý tham gia nhằm khuếch trương thanh thế trên không gian mạng và kéo theo nhiều đàn em cùng góp mặt.

Hiệp "đen" xuất hiện trong MV phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe". Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài nhóm của Hiệp, Tâm còn mời nhiều nghệ sĩ, diễn viên và nhân vật có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội tham gia diễn xuất như: nghệ sĩ Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo, ca sĩ Kim Ny Ngọc, ca sĩ đường phố/TikToker "Thánh Lạc Trôi"... Những bị can này đã trực tiếp tham gia diễn xuất, góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Nhiều nghệ sĩ bất chấp lăng-xê, thân thiết giang hồ mạng

Trước vụ án liên quan nghệ sĩ Tấn Bo, Hoàng Mèo, thực trạng nhiều nghệ sĩ bất chấp tham gia các dự án của giang hồ mạng đã tồn tại, gây nhức nhối nhiều năm nay và bị báo chí phản ánh, lên án.

Khi xem loạt phim của giang hồ mạng, khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt quen thuộc của những nghệ sĩ gạo cội, có tên tuổi.

Nếu trong Chạm mặt giang hồ 1, các diễn viên như Chu Hùng, Cường Cá, Cu Thóc đóng cùng giang hồ mạng là Đường Nhuệ, Phú Lê thì sang đến phần 2 - Dòng máu giang hồ, tâm điểm diễn xuất lại thuộc về NSƯT Tạ Minh Thảo. Hôm ra mắt phim, Tạ Minh Thảo còn khen phim "tuy có chữ 'giang hồ' nhưng nhẹ nhàng, khai thác chiều sâu đời sống nhân vật, có thể chấp nhận được".

Nhiều nghệ sĩ gạo cội đóng phim của giang hồ mạng Phú Lê. Ảnh: Tư liệu

Đáng chú, phim Xích lang của giang hồ mạng Phú Lê thậm chí còn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Nguyễn Hải, NSƯT Phú Thăng, NSƯT Tạ Minh Thảo, diễn viên Chu Hùng, Cường Cá, Minh Tít... Đất diễn của họ không nhiều nhưng vẫn khiến người xem thấy cám cảnh khi giang hồ làm diễn viên còn diễn viên đóng giang hồ trong cùng một khung hình, làm đảo điên các giá trị đạo đức nghề nghiệp, xã hội.

Ngoài phim, Phú Lê còn từng quay một số MV ca ngợi tình mẫu tử, mời nghệ sĩ Ngọc Tản, Anh Tuấn đóng.

Không chỉ công việc, một số nghệ sĩ cũng từng bị khán giả phê bình vì qua lại, tương tác thân thiết với giới giang hồ mạng. Gần nhất, hồi tháng 5, ca sĩ Tuấn Hưng gây tranh cãi khi xuất hiện trong cuộc gọi video của giang hồ mạng Dương Minh Tuyền.

Cảnh tỉnh!

Trước thông tin về vụ án liên quan nghệ sĩ Tấn Bo, Hoàng Mèo, nhiều đồng nghiệp và khán giả tỏ ra bất ngờ.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng suy nghĩ "chỉ là đóng phim thôi mà" đang đơn giản hóa trách nhiệm pháp lý của người làm nghệ thuật. Bởi đóng phim nói riêng và toàn bộ hoạt động nghệ thuật - biểu diễn nói chung đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015, đồng phạm là trường hợp có 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Một diễn viên không đương nhiên phạm tội chỉ vì xuất hiện trong sản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật nhưng nếu biết rõ mục đích phạm tội và cố ý tham gia thực hiện hoặc giúp sức thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Trong vụ việc đang được điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố các bị can trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được. Tuy nhiên cần tiếp tục làm rõ hành vi, yếu tố lỗi và vai trò cụ thể của từng người; việc khởi tố không đồng nghĩa với kết luận có tội", luật sư Hà nói.

Để đề phòng rủi ro tương tự, theo luật sư Hà, nghệ sĩ phải chủ động nhận diện rủi ro pháp lý ngay từ khi được mời tham gia dự án thay vì chỉ quan tâm đến cát-sê, mức độ nổi tiếng, khả năng thu hút người xem hay cân nhắc đến mối quan hệ, mức độ thân tình.

Đã đến lúc nghệ sĩ phải vạch rõ ranh giới, không thể vì nguyên do nào mà bất chấp tham gia các dự án của giang hồ mạng. Ảnh: Tư liệu

Theo anh, vụ án là lời cảnh báo với giới nghệ sĩ. Trước khi ký hợp đồng, người nghệ sĩ cần tìm hiểu đơn vị sản xuất, người đứng sau dự án, mục đích thực hiện, nội dung kịch bản và phương thức phát hành; đặc biệt phải thận trọng với những sản phẩm của giang hồ mạng có dấu hiệu cổ xúy bạo lực, quảng bá thanh thế cho các nhóm đối tượng hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để phục vụ mục đích trái pháp luật.

Luật sư Hà cho rằng nghệ sĩ cũng nên yêu cầu hợp đồng xác định rõ phạm vi công việc, quyền sử dụng hình ảnh, trách nhiệm kiểm soát nội dung và quyền từ chối tiếp tục tham gia khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, hợp đồng không là cơ sở miễn trừ trách nhiệm hình sự nếu nghệ sĩ đó cố ý tham gia thực hiện tội phạm.

Nếu phát hiện kịch bản hoặc quá trình sản xuất có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người nghệ sĩ cần yêu cầu làm rõ, đề nghị điều chỉnh hoặc lập tức dừng việc tham gia. Trường hợp đã tham gia, cần chủ động phản đối việc sử dụng hình ảnh cá nhân cho mục đích trái pháp luật và lưu giữ tài liệu liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

"Luật Điện ảnh 2022 đã quy định những nội dung, hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. Bộ luật Hình sự cũng xác định trách nhiệm đồng phạm trên cơ sở cố ý cùng thực hiện tội phạm chứ không đơn thuần vì có quan hệ hợp tác nghề nghiệp. Thông điệp tôi muốn nhấn mạnh là nghệ sĩ có quyền sáng tạo nhưng phải biết giới hạn pháp luật. Đừng vì một khoản thù lao hay mối quan hệ trước mắt mà đánh đổi uy tín nghề nghiệp, thậm chí đối diện nguy cơ bị xử lý hình sự", theo luật sư Hà.