Diễn viên Russell Brand bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục

Ngày 5/11, tờ The Guardian đưa tin Russell Brand bị kết tội hiếp dâm một phụ nữ và tấn công tình dục 3 người khác trong khoảng thời gian 5 năm khi anh còn hoạt động trong ngành giải trí.

Tại phiên tòa, Brand bị công tố viên mô tả là người có hành vi săn mồi tình dục tàn nhẫn, mưu mô và xảo quyệt. Ông bị cáo buộc cưỡng hiếp phụ nữ tại phòng khách sạn, nhà vệ sinh quán bar và căn nhà sang trọng ở London. Nam diễn viên cũng bị cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ ngay tại nơi làm việc của họ, bao gồm đài phát thanh và trường quay truyền hình, trước sự chứng kiến của những người xung quanh.

Cựu diễn viên hài còn bị cáo buộc thao túng tâm lý các nạn nhân sau những vụ tấn công. Theo cáo buộc, ông coi phụ nữ như những món hàng có thể thay thế và phương tiện để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Ngay trước khi bồi thẩm đoàn công bố phán quyết, Brand đứng bên ngoài phòng xử án, nhìn về phía vợ là Laura và nói: "Laura, anh yêu em". Nam diễn viên mặc bộ vest 3 mảnh màu xám, dường như cầu nguyện trong phòng xử án trước khi bị tuyên có tội với 4 cáo buộc.

Russell Brand bị kết tội hiếp dâm một phụ nữ và tấn công tình dục 3 người khác. Ảnh: Jack Taylor/Reuters.

Brand trước đó không nhận tội đối với 3 cáo buộc hiếp dâm, 3 cáo buộc tấn công tình dục và một cáo buộc cố ý xâm hại tình dục. Các cáo buộc trải dài trong khoảng 10 năm, bắt đầu từ 1999.

Nam diễn viên khẳng định không nhớ một số sự việc. Với những trường hợp còn lại, ông cho rằng đó là các cuộc quan hệ tình dục có sự đồng thuận nhưng sau này bị đối phương "tưởng tượng lại" hoặc "diễn giải theo hướng bất lợi". Brand đưa ra lập luận này sau khi những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục của ông được công bố trong bộ phim tài liệu Dispatches của Channel 4 năm 2023, cùng loạt bài điều tra của Times và Sunday Times.

Trở lại phiên tòa, Thẩm phán Bennathan với Brand: "Anh đã bị kết tội về một số tội danh, bao gồm tội hiếp dâm. Hậu quả tất yếu là một án tù. Vì vậy, quan điểm hiện tại của tôi là phải tạm giam anh".

Thẩm phán cho biết Brand sẽ được tuyên án vào tuần tới. Nam diễn viên ngẩng cao đầu, không biểu lộ cảm xúc khi được các nhân viên tòa án đưa xuống phòng giam.

Trong phiên xét xử, những phụ nữ tố cáo Brand cho biết họ vẫn bị ám ảnh bởi những lần gặp gỡ với cựu diễn viên hài này. Họ quyết định đứng ra tố cáo sau khi nhận ra bản thân không phải những người duy nhất từng gặp tình cảnh tương tự.

Công tố viên Riel Karmy-Jones KC cho biết những người phụ nữ kể Brand thường lặp đi lặp lại một kiểu hành động. Theo đó, nam diễn viên thường bắt đầu bằng những lời khen ngợi, tâng bốc và tán tỉnh trước khi thay đổi thái độ. Bà nói: "Ánh mắt anh ta thay đổi, anh ta trở nên cáu kỉnh, từ quyến rũ chuyển sang đáng sợ rồi khó chịu".

Ngược lại, luật sư bào chữa cho Brand là Ian Winter KC bác bỏ nhận định thân chủ là "kẻ tâm thần cưỡng hiếp người khác và cho rằng điều đó là bình thường". Ông khẳng định thân chủ luôn tôn trọng quyết định của phụ nữ khi họ từ chối quan hệ tình dục. Theo luật sư, việc một người có hành vi thô lỗ hoặc cư xử như kẻ ngốc trong lúc quan hệ tình dục không cấu thành tội phạm nếu cả hai bên đều đồng thuận.

Trong phần tranh luận cuối cùng, luật sư này cũng đặt câu hỏi vì sao những người tố cáo Brand không la hét, đá hoặc tát ông khi bị cưỡng hiếp. Ông nói: "Không một ai trong số họ chống cự, la hét hay thậm chí cố gắng bỏ đi".

Thượng tá Andy Furphy thuộc Sở Cảnh sát Metropolitan ca ngợi lòng dũng cảm, sự kiên cường và quyết tâm của những phụ nữ đứng ra tố cáo Brand.

Ông nói: "Bất chấp sự giám sát gắt gao của truyền thông và công chúng, họ đã kể lại những trải nghiệm cá nhân sâu sắc và đau thương, đồng thời đặt niềm tin vào chúng tôi. Nếu không có lòng dũng cảm của họ, kết quả này sẽ không thể đạt được".

Ông cho rằng Brand đã lợi dụng tầm ảnh hưởng, địa vị và danh tiếng để quấy rối, bóc lột phụ nữ. Theo đại diện cảnh sát, khi danh tiếng ngày càng tăng, nam diễn viên nghĩ mình có quyền hành và được phép làm những điều đó.

"Tôi hy vọng bản án này sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng không ai đứng trên pháp luật, bất kể họ nổi tiếng hay quyền lực đến mức nào", ông nói.

Russell Brand sinh năm 1975, là diễn viên, danh hài và người dẫn chương trình nổi tiếng người Anh. Anh từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim Forgetting Sarah Marshall (2008), Get Him to the Greek (2010) và từng dẫn nhiều chương trình trên MTV, BBC.

Anh từng kết hôn với Katy Perry trong giai đoạn 2010-2012. Tới 2017, anh kết hôn lần 2 với Laura Gallacher.