Diễn viên Quỳnh Thy quyến rũ, tiết lộ điều thay đổi sau nhiều năm trong showbiz

Quỳnh Thy vừa xuất hiện trên bìa digital của Harper’s Bazaar Serbia với bộ ảnh thời trang mang tên Endless Summer (Mùa hè bất tận - PV). Qua loạt ảnh mới, diễn viên thể hiện tinh thần tự do, bản lĩnh theo đuổi ước mơ và sự tự tin với bản sắc cá nhân.

Diễn viên Quỳnh Thy.

Cô cũng nhận được lời mời tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Venice lần thứ 83. Đây là sự kiện điện ảnh quốc tế lâu đời, quy tụ nhiều nhà làm phim, diễn viên và nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Diễn viên mong muốn dịp này có thêm cơ hội giao lưu, kết nối và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.

Chia sẻ với VietNamNet, Quỳnh Thy nói sau nhiều năm làm nghề, cô không giới hạn bản thân ở vai trò người mẫu mà tiếp tục mở rộng con đường nghệ thuật sang diễn xuất và sản xuất phim. Thời gian tới, cô trau dồi chuyên môn, đồng thời ấp ủ các dự án mới tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

Người đẹp ấp ủ diễn xuất lẫn sản xuất các dự án sắp tới.

Hồi tháng 5, Quỳnh Thy trở lại với dự án Một thời ta đã yêu nhưng dự án không đạt thành tích như kỳ vọng.

“Tôi học được rất nhiều từ quá trình sản xuất phim, những góp ý của mọi người trong nghề và đặc biệt là sự đồng cảm của các anh chị em đã đồng hành cùng tôi trong dự án”, cô chia sẻ.

Dù kết quả phòng vé chưa như mong đợi, cô vẫn cảm thấy nhận được nhiều hơn mất. Sự hỗ trợ của ê-kíp, đồng nghiệp và tình cảm từ khán giả là những điều khiến cô trân trọng.

Những lần giao lưu cùng đoàn phim, Quỳnh Thy nhận được sự cổ vũ, những cái ôm và lời động viên từ khán giả. Những khoảnh khắc ấy khiến cô xúc động, đồng thời có thêm động lực để tiếp tục làm nghề.

Quỳnh Thy nổi tiếng với phong cách quyến rũ trong showbiz.

Gắn bó làng giải trí nhiều năm, Quỳnh Thy vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, quyến rũ và cá tính. Chia sẻ về việc chăm sóc bản thân, cô cho biết chú trọng chế độ ăn uống khoa học, hạn chế đồ ngọt, đồ béo, ăn nhiều rau xanh và dùng thịt đỏ khoảng 2 lần mỗi tuần. Diễn viên cũng duy trì thói quen uống nhiều nước, cố gắng ngủ đủ giấc.

Ngoài ra, nữ diễn viên yêu thích những hoạt động gần gũi với thiên nhiên như dạo biển, leo núi để hít thở không khí trong lành lẫn cân bằng tinh thần.

Quỳnh Thy quan niệm vẻ đẹp không chỉ đến từ việc chăm sóc ngoại hình mà còn được nuôi dưỡng từ sức khỏe, lối sống và tư duy tích cực. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, mỗi người cũng có thể thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, Quỳnh Thy tin điều thay đổi lớn nhất của cô nằm ở cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống.

“Nếu trước đây tôi thường làm việc liên tục, từ đóng phim đến chụp quảng cáo, ít có thời gian nghỉ ngơi thì hiện tại tôi sống chậm hơn, suy nghĩ nhẹ nhàng hơn và dành nhiều thời gian cho cha mẹ”, cô nói.

Người đẹp thay đổi cách suy nghĩ và lối sống sau nhiều năm trong showbiz.

Càng trưởng thành, nữ diễn viên càng trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh người thân. Hiện cô cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống, dành thời gian gần gũi gia đình khi còn có thể.

Với Quỳnh Thy, thành công không chỉ nằm ở danh tiếng hay những dấu mốc trong sự nghiệp. Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, cô muốn tiếp tục phát triển bản thân, thử sức với những dự án mới nhưng đồng thời gìn giữ những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống.

Diễn viên Quỳnh Thy chụp ảnh thời trang

Ảnh, clip: NVCC