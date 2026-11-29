Quỳnh Châu sinh năm 1998, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng tham gia các phim “Lối về miền hoa”, “Biệt dược đen”, “Người một nhà”, “Những chặng đường bụi bặm”. Vai nữ chính Minh Tú, thường được gọi là Thị Tú, trong “Cách em 1 milimet” là dấu mốc giúp cô được nhiều khán giả chú ý.

Quỳnh Châu ghi dấu ấn với khán giả qua vai Thị Tú trong 'Cách em 1 milimet'. Ảnh: VFC

Chuyện tình giữa Tú và Hiếu, nhân vật do Lê Hải thủ vai, nhận được sự yêu thích của nhiều người xem. Khi phim khép lại với cái kết mở, không ít khán giả mong có thêm ngoại truyện để được thấy hai nhân vật thành đôi.

Sau hình ảnh Thị Tú trẻ trung, cá tính, Quỳnh Châu vào vai Diệu, một phụ nữ đã có gia đình và có con, trong “Dưới ô cửa sáng đèn”. Ở bộ phim mới “Tình khúc bản Gió” của đạo diễn Trịnh Lê Phong, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính Họa Mi, cô gái tìm đến bản Gió để làm sáng tỏ bí ẩn về cái chết của cha.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Quỳnh Châu chia sẻ về tình cảm khán giả, sự kết nối với bạn diễn và những nguyên tắc khi lựa chọn công việc.

Được yêu thương nhiều, trách nhiệm cũng lớn hơn

+ Sự yêu mến của khán giả sau những vai diễn có ý nghĩa như thế nào với Quỳnh Châu?

Diễn viên Quỳnh Châu: Được khán giả yêu thương, dành cho những điều mà có lẽ chỉ gia đình thực sự mới dành cho mình. Khi nhận được nhiều tình cảm như vậy, Châu thấy trách nhiệm của mình cũng phải rất lớn.

Quỳnh Châu mong muốn mang đến những vai diễn chất lượng, đáp lại sự yêu mến của khán giả. Ảnh: NVCC

Với bất cứ vai diễn nào, dù ngắn hay dài, Châu đều muốn nghiêm túc và đầu tư để gửi đến khán giả những điều tốt nhất.

Cuộc sống bây giờ bận rộn, nhiều thứ cuốn mọi người đi, đôi khi khiến mình ít để ý đến những cuộc đời xung quanh. Qua các vai diễn, Châu mong khán giả có thể hiểu và đồng cảm hơn với những số phận được kể trên màn ảnh. Đó là điều Châu muốn gửi gắm trong công việc của mình.

+ Trong “Tình khúc bản Gió”, điều gì ở Thừa Tuấn Anh giúp Quỳnh Châu tìm được sự kết nối khi diễn cùng?

Diễn viên Quỳnh Châu: Châu thấy anh Tuấn Anh có bản năng diễn xuất rất mạnh. Đó là ưu điểm, bởi vai diễn này cần sự mộc mạc, bộc trực, chân thành. Khi gặp anh ngoài đời, Châu thấy có những nét rất gần nhân vật, chạm đến cảm xúc của mình.

Diễn viên Quỳnh Châu và Thừa Tuấn Anh cùng góp mặt trong bộ phim “Tình khúc bản Gió”. Ảnh: Diệu Linh

Nhưng thực ra hai anh em khá “khó” nói chuyện với nhau, vì anh có cách nói chuyện rất riêng, rất “Thừa Tuấn Anh”. Thậm chí mọi người hay trêu rằng có những điều chỉ anh mới làm được.

Như lúc anh Tuấn Anh đang phỏng vấn, Châu trêu khiến anh quay ra, mặt nghệt đi. Xong anh lại quay vào nói tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Đấy là Thừa Tuấn Anh.

Anh Tuấn Anh có những mảng miếng buồn cười mà không cố tình gây cười, cứ tự nhiên như vậy. Điều ấy khiến Châu thoải mái khi làm việc cùng. Còn trong công việc, anh rất cẩn thận và tập trung.

+ Quỳnh Châu có cần trở nên thân thiết với bạn diễn ngoài đời để tạo sự ăn ý trên phim?

Diễn viên Quỳnh Châu: Châu có một nguyên tắc là không cố ép mình phải gần gũi, tìm hiểu hay trở nên thân thiết với bạn diễn khi chưa có sự kết nối tự nhiên. Với anh Tuấn Anh cũng vậy.

Mỗi người lại mang đến một sự kết hợp khác. Với anh Quang Sự, tuyến tình cảm của hai nhân vật là những người đã trải qua nhiều biến cố. Họ thương nhau, đùm bọc nhau, dần muốn che chở, quan tâm rồi mới xích lại gần nhau.

Còn người khiến Châu cảm thấy ăn ý nhất chắc là anh Lê Hải. Ngoài đời, hai anh nói chuyện rất thoải mái. Thỉnh thoảng, cả hai vẫn đi ăn, uống cà phê, chia sẻ về nghề và những dự án đang làm.

Anh giống như một người anh của Châu, cũng coi Châu như người em trong gia đình. Có những người khi gặp, mình tự nhiên thấy thoải mái. Điều ấy khó lý giải, nhưng Châu trân trọng sự kết nối đó.

Không nhận vai chỉ để duy trì hình ảnh

+ Giữa việc kiếm thu nhập, xây dựng tên tuổi và có những vai diễn chất lượng, Quỳnh Châu ưu tiên điều gì?

Diễn viên Quỳnh Châu: Thật ra Châu muốn tất cả. Mong nghề mình làm là công việc mình yêu thích và từ đó có thu nhập lo cho cuộc sống. Đồng thời, Châu cũng muốn có những vai diễn hay, chất lượng.

Tạo hình mới của Quỳnh Châu trong "Tình khúc bản gió". Ảnh: VFC

Nhưng Châu sẽ không nhận dự án nếu cảm thấy không thoải mái, không hứng thú hoặc kịch bản chưa đạt yêu cầu của mình. Châu không muốn làm điều gì liên quan đến nghề mà sau này nhìn lại phải nói “giá như”.

Nếu chỉ nhận một vai để duy trì tên tuổi, hình ảnh thì Châu không làm được. Châu có thể đi làm công việc khác, chẳng hạn bán hàng, để có tiền và chờ một vai diễn chất lượng. Để khi khán giả nhắc đến hoặc nghĩ đến Quỳnh Châu, họ sẽ nghĩ đến những tác phẩm chất lượng.

+ Được yêu mến nhưng cũng có những ý kiến trái chiều về vai diễn, Quỳnh Châu tiếp nhận ra sao?

Diễn viên Quỳnh Châu: Nghệ thuật không phải toán học, cũng không thể đưa vào một phiên tòa để xét xử ai đúng, ai sai. Cách nhìn nhận phụ thuộc vào gu và trải nghiệm của mỗi người. Vì thế, ý kiến trái chiều đôi khi cũng là điều tốt.

Quan trọng là mình tiếp nhận thế nào. Trước một ý kiến, Châu cố gắng gạt cảm xúc cá nhân sang một bên để xem nó có giúp mình tốt hơn không. Nếu có, Châu sẽ cảm ơn và tiếp thu. Còn những ý kiến nhằm công kích, gây ảnh hưởng không tốt đến mình thì Châu bỏ qua.

+ Ngoài các vai diễn, điều gì Quỳnh Châu muốn đầu tư cho bản thân?

Diễn viên Quỳnh Châu: Châu vẫn thích những món đồ đẹp, có dùng đồ hiệu nhưng không chạy theo chúng. Nhưng những thứ có chất lượng, khiến mình cảm thấy thoải mái khi sử dụng là điều Châu ưu tiên. Khoản chi lớn nhất gần đây là một chuyến đi xa để “chữa lành”. Còn điểm đến, Châu xin phép giữ bí mật.

Châu không cố gắng trở thành người giàu có nhất, mà muốn trở thành người bình an nhất. Nếu quá chạy theo vật chất bên ngoài và cho rằng những thứ ấy quyết định giá trị cuộc sống thì đó không còn là Quỳnh Châu nữa.

Sự bình an là điều cần đầu tư và gìn giữ, bởi trạng thái tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến cách mình làm nghề. Châu mong được làm công việc mình yêu thích, có thu nhập để lo cho cuộc sống và dành tâm sức cho những vai diễn chất lượng gửi đến khán giả.

+ Cảm ơn Quỳnh Châu!