Diễn viên Quốc Anh: Khi ngoại hình không còn là lợi thế duy nhất trên màn ảnh

Khi ngoại hình không còn là lợi thế duy nhất

Với chiều cao 1m86 cùng ngoại hình nổi bật, Quốc Anh vốn có lợi thế khi xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, trong năm 2026, những lựa chọn vai diễn của nam diễn viên cho thấy hướng tiếp cận đa dạng hơn, khi anh liên tục thử sức với các nhân vật có hoàn cảnh và đời sống nội tâm khác biệt.

Trong Thỏ Ơi!!, Quốc Anh hóa thân thành Ngọc Sơn, chồng của Hải Lan (Văn Mai Hương). Mang vẻ ngoài có phần hoang dã, nhân vật vướng vào những xung đột phức tạp trong đời sống hôn nhân. Vai diễn mở ra cơ hội để nam diễn viên khai thác những mâu thuẫn nội tâm, thay vì chỉ tập trung vào sức hút ngoại hình.

Đến Chị Chị Em Em 3, Quốc Anh thay đổi diện mạo với vai Văn Tài - cậu cả xuất thân danh gia vọng tộc ở vùng Kinh Bắc xưa. Sống giữa những khuôn phép phong kiến khắt khe và các mối quan hệ tình cảm chồng chéo, nhân vật phải đối diện với những lựa chọn giữa danh phận, tình yêu.

Chia sẻ về bạn diễn, Ninh Dương Lan Ngọc dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của Quốc Anh. Nữ diễn viên cho biết ấn tượng ban đầu của cô về anh đã thay đổi khi cả hai bước vào quá trình ghi hình. Theo Lan Ngọc, Quốc Anh có khả năng nuôi dưỡng nhân vật, đồng thời phù hợp với tạo hình, trang phục và kiểu tóc của một bộ phim cổ trang.

Từ Ngọc Sơn đến Văn Tài, Quốc Anh từng bước mở rộng hình tượng qua những vai diễn khác biệt về tâm lý và tính cách, đồng thời từng bước tìm kiếm màu sắc diễn xuất riêng thay vì chỉ gắn với lợi thế ngoại hình.

Từ công tử Kinh Bắc đến người lính đặc công

Nếu hai dự án đầu năm tạo cơ hội để Quốc Anh khai thác những sắc thái khác nhau của dòng phim tình cảm, các dự án tiếp theo lại mở ra hướng đi mới với hành động cổ trang và đề tài lịch sử - chiến tranh.

Giữa tháng 10/2026, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng công bố dàn diễn viên chính gồm Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trần Minh Hoàng và Yến My. Dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027, phim hành động cổ trang giả tưởng đưa Quốc Anh đến với hình tượng người nghĩa sĩ giữa thời loạn. Vai diễn đòi hỏi nam diễn viên không chỉ thể hiện những màn giao đấu võ thuật mà còn khắc họa tinh thần hành hiệp, nghĩa khí của nhân vật.

Trong khi đó, Đặc Công Rừng Sác đánh dấu lần đầu Quốc Anh tham gia một dự án điện ảnh thuộc đề tài lịch sử - chiến tranh. Dự án cũng vừa khai máy tại Cần Giờ (TP.HCM). Vai diễn người lính đặc công đặt ra những thử thách mới cho Quốc Anh, từ yêu cầu về thể lực, khả năng thích nghi với điều kiện ghi hình thực địa đến việc thể hiện nhân vật trong bối cảnh chiến trường khốc liệt.

Việc liên tục góp mặt trong các dự án của những đạo diễn như Trấn Thành, Nguyễn Hữu Hoàng, Dương Minh Chiến và Vũ Ngọc Đãng mở ra nhiều thử thách mới trong sự nghiệp của Quốc Anh.

Năm 2026 mở ra nhiều cơ hội để Quốc Anh làm mới hình tượng, từ những vai diễn đầy mâu thuẫn đến các nhân vật đòi hỏi sự dấn thân về thể lực và cảm xúc. Liệu loạt vai diễn đa dạng này có giúp nam diễn viên vượt khỏi cái bóng mỹ nam để tạo dấu ấn riêng về diễn xuất? Câu trả lời sẽ nằm ở những gì anh thể hiện trên màn ảnh trong thời gian tới.