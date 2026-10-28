Diễn viên Quốc Anh bước vào giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp

Năm 2026 có thể xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình hoạt động nghệ thuật của diễn viên Quốc Anh. Không còn đóng khung trong hình tượng mỹ nam màn ảnh, nam diễn viên liên tục thử sức với những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và chiều sâu tâm lý khác biệt. Đặc biệt, sự xuất hiện trong hai dự án điện ảnh Thỏ Ơi!! và Chị Chị Em Em 3 đã cho thấy những nỗ lực làm mới bản thân của Quốc Anh.

Quốc Anh liên tục thử sức với những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và chiều sâu tâm lý khác biệt.

Đầu năm 2026, Quốc Anh gây chú ý khi đảm nhận vai Ngọc Sơn trong Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Nhân vật là chồng của Hải Lan (Văn Mai Hương thủ vai) mang vẻ ngoài năng nổ, có phần hoang dã nhưng lại chất chứa nhiều mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Vai diễn đòi hỏi Quốc Anh phải thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp, từ đó từng bước thoát khỏi vùng an toàn vốn gắn liền với lợi thế ngoại hình.

Chưa dừng lại ở đó, Quốc Anh tiếp tục có màn thay đổi hình tượng đáng chú ý trong Chị Chị Em Em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Lần này, nam diễn viên hóa thân thành Văn Tài, một chàng công tử xuất thân từ gia đình danh giá ở vùng Kinh Bắc xưa.

Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3.

Khác với Ngọc Sơn, Văn Tài sống giữa những khuôn phép phong kiến khắt khe, đồng thời bị cuốn vào các mối quan hệ tình cảm phức tạp với ba người phụ nữ. Nhân vật đặt ra thử thách mới cho Quốc Anh khi phải thể hiện sự giằng xé giữa danh phận, tình yêu và những ham muốn cá nhân.

Đáng chú ý, vai diễn còn đánh dấu bước thử sức táo bạo của Quốc Anh với những phân đoạn thân mật trên màn ảnh. Đây là trải nghiệm đòi hỏi nam diễn viên phải có sự phối hợp ăn ý cùng bạn diễn, đồng thời kiểm soát biểu cảm và tâm lý nhân vật để truyền tải cảm xúc một cách thuyết phục.

Sự thay đổi của Quốc Anh cũng nhận được những đánh giá tích cực từ bạn diễn. Ninh Dương Lan Ngọc từng dành nhiều lời khen cho đàn em khi chia sẻ: "Lúc đầu nhìn cậu ấy, tôi thực sự chưa có cảm xúc gì. Nhưng khi bấm máy, Quốc Anh nuôi nhân vật tài tình đến mức toát ra thần thái cuốn hút đặc biệt. Cậu ấy cực kỳ ăn ảnh, hợp từ tạo hình, trang phục đến kiểu tóc phim xưa và hoàn toàn đủ sức 'đốn gục' trái tim của bất kỳ ai".

Những nhận xét từ Ninh Dương Lan Ngọc phần nào cho thấy sự tiến bộ của Quốc Anh trong cách xây dựng hình tượng nhân vật. Từ một gương mặt được chú ý nhờ chiều cao 1,86 m cùng ngoại hình nổi bật, nam diễn viên đang dần chứng minh rằng bản thân còn có thể chinh phục khán giả bằng những lựa chọn vai diễn đa dạng.

Những nhận xét từ bạn diễn phần nào cho thấy sự tiến bộ của Quốc Anh trong cách xây dựng hình tượng nhân vật.

Đặc biệt, hành trình bứt phá của Quốc Anh trong năm 2026 vẫn chưa dừng lại. Nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong hai dự án Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng và Đặc Công Rừng Sác. Việc thử sức với những tác phẩm mang màu sắc hành động, lịch sử và chiến tranh hứa hẹn mở ra thêm cơ hội để Quốc Anh thể hiện những khía cạnh mới trong diễn xuất.

Có thể thấy, việc liên tục hợp tác với những đạo diễn như Trấn Thành, Nguyễn Hữu Hoàng, Vũ Ngọc Đãng hay Dương Minh Chiến đang mang đến cho Quốc Anh nhiều trải nghiệm đáng giá. Quan trọng hơn, nam diễn viên không lựa chọn duy trì một hình tượng an toàn mà sẵn sàng bước vào những thử thách mới.

Ở thời điểm hiện tại, sẽ không quá lời khi nhận định Quốc Anh đang bước vào một trong những giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn cùng tinh thần dấn thân đang giúp nam diễn viên từng bước xây dựng vị trí riêng trên màn ảnh rộng Việt Nam.

Tạo hình của Quốc Anh trong Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng.

Với Quốc Anh, năm 2026 không đơn thuần là một năm hoạt động sôi nổi mà còn có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, đánh dấu hành trình trưởng thành từ một mỹ nam được yêu thích thành gương mặt diễn viên ngày càng có nhiều cơ hội khẳng định thực lực.