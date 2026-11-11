Diễn viên Phương Oanh than cuộc sống 'bất ổn'

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Hàn Quốc cùng hai con Jimmy và Jenny. Thay vì có một chuyến công tác thảnh thơi, nữ diễn viên phải xoay xở với hai “đồng nghiệp nhí” có tính cách hoàn toàn khác biệt. Cô hài hước viết: “Chuyến công tác với 2 ‘đồng nghiệp nhí’ bất ổn, 1 người thì rất khó ngồi yên 15 phút, còn 1 người thì động tí dỗi”.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách Phương Oanh kể chuyện tự nhiên, gần gũi. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Jimmy và Jenny xuất hiện với phong cách thời trang đáng yêu. Bé trai diện trang phục cá tính, kết hợp mũ nồi, trong khi bé gái nổi bật với áo hồng và chiếc quần họa tiết trái tim. Cả hai được mẹ đưa đến nhiều địa điểm tham quan, trong đó có khu làng cổ Hanok với kiến trúc nhà gỗ truyền thống của Hàn Quốc.

Phương Oanh chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Hàn Quốc cùng hai con Jimmy và Jenny.

Trong chuyến đi, Phương Oanh vừa tranh thủ hoàn thành công việc, vừa dành thời gian đưa các con khám phá những địa điểm mới. Những khoảnh khắc nữ diễn viên nắm tay hai bé dạo phố, chụp ảnh và vui chơi cho thấy lịch trình của cô không đơn thuần là một chuyến đi nghỉ dưỡng. Hai “đồng nghiệp nhí” có thể khiến mẹ bận rộn hơn, nhưng cũng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ.

Đây không phải lần đầu Phương Oanh đưa Jimmy và Jenny đồng hành trong các chuyến đi. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô muốn có thêm thời gian bên các con và chứng kiến quá trình trưởng thành của hai bé. Với Phương Oanh, việc kết hợp công việc và chăm sóc con nhỏ đôi khi không dễ dàng, song những trải nghiệm chung là điều cô trân trọng.

Từ khi đón cặp song sinh vào tháng 5/2024, cuộc sống của Phương Oanh có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên Jimmy và Jenny, từ chuyện vào bếp, vui chơi đến những chuyến du lịch. Trên trang cá nhân, hình ảnh một người mẹ vừa chăm chút cho bản thân, vừa dành thời gian đồng hành cùng hai con trở thành nội dung quen thuộc. Phương Oanh cũng duy trì các hoạt động công việc, làm nội dung và quảng cáo, thay vì hoàn toàn rời xa những kế hoạch cá nhân.

Diễn viên Phương Oanh.

Trước khi được chú ý với hình ảnh mẹ bỉm sữa, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Bắc. Sinh năm 1989, cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng diễn xuất. Năm 2012, nữ diễn viên có vai diễn đầu tiên trong Hoa bay, sau đó tiếp tục góp mặt ở Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ và Ngược chiều nước mắt.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Oanh đến vào năm 2017 với Lặng yên dưới vực sâu. Vai Súa giúp cô tạo được dấu ấn nhờ diễn xuất giàu cảm xúc, đặc biệt trong những phân đoạn thể hiện số phận nhiều trắc trở của nhân vật. Một năm sau, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê đưa tên tuổi Phương Oanh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thành công này, Phương Oanh tiếp tục đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau trong Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân. Đặc biệt, vai Nam trong Hương vị tình thân giúp cô duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ. Năm 2025, nữ diễn viên trở lại truyền hình với Gió ngang khoảng trời xanh, đảm nhận vai Mỹ Anh sau một thời gian vắng bóng.

Hiện tại, bên cạnh những hoạt động cá nhân, Phương Oanh vẫn dành phần lớn sự quan tâm cho Jimmy và Jenny. Chuyến công tác tại Hàn Quốc với hai “đồng nghiệp nhí” tiếp tục cho thấy một khía cạnh đời thường của nữ diễn viên.