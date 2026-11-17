Những ngày gần đây, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Thay vì thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay cập nhật chuyện đời tư, nữ diễn viên đang tập trung vào những công việc thường ngày, chăm sóc hai con và duy trì các hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, trong một chia sẻ gần đây, Phương Oanh có dòng nhắn nhủ khiến nhiều người chú ý: "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống, làm việc, xinh đẹp và yêu thương, mọi người nhỉ?". Cô đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm cho gia đình mình bằng cách gọi đầy gần gũi: "Ba mẹ con cháu cảm ơn những yêu thương, ngọt ngào của mọi người ạ".

Phương Oanh dành thời gian cho hai con.

Thông điệp này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách Phương Oanh nhìn nhận cuộc sống ở thời điểm hiện tại. Không đi sâu vào những chuyện đã qua, nữ diễn viên nhấn mạnh việc tiếp tục sống, làm việc và chăm sóc bản thân. Hình ảnh ba mẹ con cũng trở thành một trong những nội dung được cô chia sẻ với khán giả thời gian gần đây.

Ở tuổi 37, Phương Oanh đang có nhiều thay đổi trong cách sắp xếp cuộc sống. Nữ diễn viên cho biết mỗi ngày thường bắt đầu từ khoảng 6h30 sáng. Sau khi đưa hai con đi học, cô trở về nhà giải quyết công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác hoặc chuẩn bị nội dung quảng cáo. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn dành thời gian cho kinh doanh và thử sức với hình thức tiếp thị liên kết.

Điều đáng chú ý là dù lịch trình bận rộn, Phương Oanh vẫn cố gắng dành thời gian cho hai con. Cô từng chia sẻ rằng tuổi thơ của trẻ nhỏ không thể quay lại lần thứ hai, vì vậy những khoảnh khắc được ở bên các con đều rất đáng quý. Việc tự tay chuẩn bị bữa ăn, chơi cùng con hay đưa các bé đi trải nghiệm những điều mới mẻ trở thành niềm vui trong cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên.

Phương Oanh duy trì công việc và những sở thích cá nhân.

Không chỉ tập trung vào vai trò làm mẹ, Phương Oanh cũng cho thấy mong muốn duy trì công việc và những sở thích cá nhân. Cô quan niệm phụ nữ khi bước sang một giai đoạn mới có thể có những ưu tiên khác trước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ đam mê hay quên chăm sóc bản thân.

Nữ diễn viên từng bày tỏ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Điều quan trọng là hiểu được điều gì khiến bản thân hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và tự tin với lựa chọn của chính mình.

Trước đó, Phương Oanh từng có quãng thời gian tạm gác hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Năm 2025, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sau khi bộ phim khép lại, nữ diễn viên chưa công bố dự án truyền hình mới mà dành nhiều thời gian hơn cho công việc riêng.

Hiện tại, Phương Oanh cũng dần xuất hiện trở lại trong các hoạt động thời trang, chụp ảnh quảng bá và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Những thay đổi này cho thấy cô không chỉ duy trì cuộc sống gia đình mà còn từng bước mở rộng công việc của bản thân.

Với những chia sẻ gần đây, Phương Oanh đang cho thấy hình ảnh một người phụ nữ chủ động với cuộc sống, biết dành thời gian cho con cái nhưng vẫn có mục tiêu riêng. Chặng đường phía trước của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm, đặc biệt là những dự định mới trong công việc và khả năng trở lại màn ảnh trong thời gian tới.