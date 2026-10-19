Diễn viên Phương Oanh khoe '2 trợ thủ đắc lực'

Mới đây, diễn viên Phương Oanh đăng tải loạt ảnh đời thường bên hai con song sinh Jimmy và Jenny trên trang cá nhân. Với dòng trạng thái “Nay làm món mới với 2 ‘chef nhí’”, nữ diễn viên khiến nhiều người thích thú khi khoe hai trợ thủ nhỏ cùng mình chuẩn bị món ăn trong căn bếp gia đình.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Phương Oanh hướng dẫn hai con tham gia các công đoạn làm bếp. Hai bé tỏ ra hào hứng, chăm chú quan sát và tò mò trước những nguyên liệu được chuẩn bị. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục giản dị, xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn khi dành thời gian cho các con.

Phương Oanh hướng dẫn hai con tham gia các công đoạn làm món ăn.

Bên cạnh khoảnh khắc vào bếp, Phương Oanh còn gửi lời nhắn tới người hâm mộ: “Gửi chút sắc Thu và những lời yêu thương tới mọi người. Cảm ơn sự yêu mến của cả nhà nhiều nhé”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Một người để lại bình luận: “Cô ngưỡng mộ và trân trọng cháu! Chúc cháu mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc! Bà chúc hai em bé mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, một đời an nhiên nhé!”. Người khác nhận xét: “Phương Oanh quá là chu toàn cho các con”.

Một số khán giả cũng bày tỏ sự yêu thích trước cách nữ diễn viên cho các con tham gia công việc thường ngày. Bình luận “Yêu cả nhà chị, thích phong cách đầu bếp dạy con từ thuở còn thơ” hay “2 bé đã được mẹ dạy kỹ năng sống. Nhìn 2 em chăm chú ghê” cho thấy hình ảnh gia đình gần gũi của Phương Oanh nhận được nhiều thiện cảm.

Thời gian qua, diễn viên Phương Oanh thường chia sẻ những khoảnh khắc bên hai con trên mạng xã hội. Sau khi sinh cặp song sinh một trai, một gái vào tháng 5/2024, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Những hình ảnh đời thường của Jimmy và Jenny cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Diễn viên Phương Oanh thường chia sẻ những khoảnh khắc bên hai con, nấu ăn trên mạng xã hội.

Kể từ khi làm mẹ, cô có những thay đổi trong nhịp sống và cách sắp xếp công việc. Bên cạnh việc chăm sóc hai con, nữ diễn viên vẫn duy trì tương tác với người hâm mộ qua những bài đăng về nấu ăn, sinh hoạt và các hoạt động thường ngày.

Trước đó, Phương Oanh từng có thời gian tạm ngừng đóng phim để tập trung cho gia đình. Năm 2025, cô trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đảm nhận vai Mỹ Anh. Nhân vật là người phụ nữ hiện đại phải đối diện với những áp lực trong hôn nhân, gia đình và hành trình tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.

Sự trở lại này đánh dấu bước tiếp nối trong sự nghiệp của nữ diễn viên sau khoảng thời gian vắng bóng. Trước đó, Phương Oanh được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân, Cô Gái Nhà Người Ta và Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê và Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân đã góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Tính đến tháng 10/2026, Phương Oanh chưa công bố dự án phim mới sau Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Trong lúc chờ đợi những hoạt động nghệ thuật tiếp theo của nữ diễn viên, các khoảnh khắc bên hai con vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Loạt ảnh vào bếp cùng hai “chef nhí” mới đây tiếp tục cho thấy một khía cạnh đời thường của Phương Oanh bên ngoài màn ảnh.