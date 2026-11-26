Ở tuổi ngoài 35, Phương Oanh đang cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong cuộc sống và công việc. Sau một thời gian dành nhiều ưu tiên cho gia đình, nữ diễn viên dần trở lại với các hoạt động cá nhân, từ thời trang, kinh doanh đến sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Dù chưa công bố dự án phim mới, cô vẫn duy trì được sự quan tâm của khán giả bằng những lựa chọn riêng.

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ thành quả giảm hơn 4 kg sau một tháng điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Nữ diễn viên cho biết sau tuổi 35, cơ thể có nhiều thay đổi, dễ tăng cân nhưng lại khó giảm hơn trước. Khi có một số dự án liên quan đến thời trang, người đẹp quyết định xây dựng kế hoạch lấy lại vóc dáng.

Phương Oanh chia sẻ thành quả giảm cân.

Để đạt mục tiêu, Phương Oanh duy trì tập yoga khoảng ba buổi mỗi tuần, đồng thời điều chỉnh thực đơn theo hướng cân bằng dinh dưỡng. Sau một tháng kiên trì, nữ diễn viên giảm được hơn 4 kg và mong muốn giảm thêm khoảng 2 kg để có hình ảnh chỉn chu hơn khi lên hình.

Điều đáng chú ý là Phương Oanh không xem việc giữ dáng đơn thuần là thay đổi ngoại hình. Thành quả này còn giúp cô tự tin hơn khi lựa chọn trang phục. Sự thay đổi cũng phù hợp với định hướng trở lại các hoạt động thời trang của nữ diễn viên trong thời gian gần đây.

Thực tế, thời trang không phải lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với Phương Oanh. Năm 2016, cô từng mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Đến năm 2022, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với vai trò nhà thiết kế, giới thiệu bộ sưu tập trang phục công sở và trực tiếp làm người mẫu cho sản phẩm của mình. Sau nhiều năm tập trung cho phim ảnh và cuộc sống gia đình, cô một lần nữa xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang lớn vào tháng 11/2026.

Phương Oanh trở lại các hoạt động thời trang.

Bên cạnh thời trang, Phương Oanh còn duy trì công việc kinh doanh và các hoạt động cá nhân. Nữ diễn viên từng chia sẻ lịch trình mỗi ngày bắt đầu từ khoảng 6h30, đưa hai con đi học, sau đó xử lý công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác hoặc lên ý tưởng cho các nội dung quảng cáo. Những chia sẻ này phần nào cho thấy cô vẫn chủ động sắp xếp công việc, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động nghệ thuật.

Một hướng đi khác cũng giúp Phương Oanh giữ kết nối với khán giả là các video nấu ăn. Loạt nội dung mang tên Bếp nàng Ỉn thường xuyên giới thiệu những món ăn do cô tự tay chuẩn bị. Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem, thậm chí có clip tiến sát mốc 10 triệu lượt xem. Từ một sở thích cá nhân, căn bếp dần trở thành không gian quen thuộc trong hình ảnh của Phương Oanh trên mạng xã hội.

Phương Oanh giữ kết nối với khán giả là các video nấu ăn.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Phương Oanh từng ghi dấu với Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê là bước ngoặt đưa tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau đó, vai Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân tiếp tục củng cố vị trí của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Năm 2025, Phương Oanh trở lại với vai Mỹ Anh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh sau thời gian tập trung cho cuộc sống riêng. Bộ phim khép lại vào tháng 11/2025 và đến nay, cô chưa công bố dự án truyền hình mới. Dù vậy, những dấu ấn từ các vai diễn trước vẫn là nền tảng quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Có thể thấy, thành công của Phương Oanh hiện tại không chỉ được thể hiện qua những vai diễn trên màn ảnh. Từ việc chăm sóc bản thân, thử sức với thời trang, duy trì kinh doanh đến phát triển nội dung nấu ăn, nữ diễn viên đang có thêm nhiều cách để tiếp cận công chúng trong giai đoạn chưa trở lại với phim mới. Khán giả vẫn đang chờ đợi dự án tiếp theo đánh dấu màn tái xuất của cô.