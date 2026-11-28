Đằng sau khoảnh khắc rạng rỡ ấy là không ít bỡ ngỡ của nữ diễn viên. Phương Oanh đã được một lần nữa đứng trên sân khấu từng gắn với những bước đi đầu tiên trong hành trình nghệ thuật.

Chia sẻ sau màn trình diễn, Phương Oanh tiết lộ cô đã lâu không tham gia catwalk, lại không có cơ hội tập trước sân khấu vì sự bất ngờ mà nhà thiết kế Lê Minh Ngọc dành cho mình. Nữ diễn viên hài hước kể bản thân có chút hoang mang khi nhìn thấy sân khấu có cả bậc thang.

Tuy nhiên, khi ánh đèn sân khấu tắt, âm nhạc vang lên, cô chỉ nghĩ đến một điều: “Phải walk thật tốt để sau cho Khang, Hạ còn ngắm”. Lời chia sẻ khiến nhiều người thích thú, bởi sau tất cả, động lực lớn nhất của Phương Oanh trong khoảnh khắc đặc biệt ấy chính là hai con. Cô cũng gửi lời cảm ơn ê-kíp đã đồng hành, yêu thương và thấu hiểu mình.

Xuất hiện dưới ánh đèn runway, diễn viên Phương Oanh tự tin sải bước trong thiết kế thời trang ấn tượng, đánh dấu màn trở lại sàn diễn sau một thời gian dài vắng bóng. Ảnh: FBNV

Ít người quên rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, Phương Oanh từng hoạt động với vai trò người mẫu. Sàn diễn catwalk chính là một trong những điểm khởi đầu của cô trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những vai diễn trong Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta và Hương vị tình thân sau đó giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả.

Năm 2025, Phương Oanh trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh sau gần bốn năm vắng bóng. Bộ phim khép lại vào tháng 11 cùng năm, nhưng đến nay cô chưa công bố dự án diễn xuất tiếp theo. Thời gian qua, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và cuộc sống bên hai con.

Vì vậy, màn tái xuất runway lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Phương Oanh không chỉ trở lại với công việc từng gắn bó mà còn có dịp tìm lại cảm xúc của những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật. Sau nhiều năm theo đuổi diễn xuất, cô đang có cơ hội yêu lại từ đầu với sàn diễn, nơi từng mở ra cánh cửa đầu tiên trong hành trình của mình.