Mới đây, Phương Oanh chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc sống đời thường, đồng thời tiết lộ thành quả giảm cân sau một tháng kiên trì. Nữ diễn viên cho biết cô đã giảm hơn 4kg, xem đây là kết quả đáng mừng sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì việc tập luyện.

Trong clip, Phương Oanh tâm sự: "Từ khi bước qua tuổi 35, Oanh nhận ra cơ thể mình có thay đổi nhất định, dễ tăng cân hơn nhưng lại khó giảm cân hơn trước rất nhiều. Chả là đợt Trung thu vừa rồi vì quá luỵ bánh dẻo trứng muối nên Oanh tăng cân hơi mất kiểm soát một chút, mà thời gian này lại có một số dự án về thời trang nên cần phải lên lộ trình siết cân".

Phương Oanh chia sẻ thành quả giảm cân sau một tháng kiên trì.

Để đạt được mục tiêu, Phương Oanh lựa chọn tập yoga khoảng 3 buổi mỗi tuần, kết hợp điều chỉnh thực đơn theo hướng lành mạnh hơn. Nữ diễn viên ưu tiên những món ăn thanh nhẹ, giàu chất xơ và protein nhằm duy trì cảm giác no, hạn chế việc ăn uống tùy hứng.

Một trong những món ăn yêu thích của Phương Oanh là salad cá hồi. Cô cho biết những bữa ăn chính thường có salad hoặc các món giàu chất xơ, protein, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa phù hợp với kế hoạch giữ dáng. Sau một tháng thực hiện, nữ diễn viên giảm được hơn 4kg và hiện muốn giảm thêm khoảng 2kg để có hình ảnh đẹp hơn khi lên hình.

"Nhìn thành quả sau 1 tháng kiên trì, Oanh cảm thấy rất là vui. Oanh nghĩ không phải cứ ăn uống kham khổ hay phải nhịn đói thì mới có thể giảm được cân mà chúng ta cần có chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ chất thì mới có thể duy trì lâu dài được", cô chia sẻ.

Phương Oanh điều chỉnh thực đơn theo hướng lành mạnh.

Thành quả giảm cân cũng giúp Phương Oanh thay đổi đáng kể sự tự tin trong sinh hoạt thường ngày. Nữ diễn viên tiết lộ những chiếc váy body ôm sát từng khiến cô e dè vì lo lộ bụng nay đã có thể diện trở lại. Việc lựa chọn trang phục cũng trở nên dễ dàng hơn sau khi vóc dáng có sự thay đổi.

Phương Oanh cho biết với cô, giữ dáng không đồng nghĩa với việc phải ép bản thân ăn uống kham khổ. Điều quan trọng là tìm được chế độ dinh dưỡng phù hợp với nhịp sống, duy trì được lâu dài và khiến bản thân cảm thấy khỏe khoắn.

Thông tin Phương Oanh giảm hơn 4kg nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho sự kiên trì của nữ diễn viên, đồng thời chú ý đến hình ảnh đời thường ngày càng năng động, tự tin của cô.

Diễn viên Phương Oanh.

Trước khi dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên ghi dấu qua các bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Cô gái nhà người ta, Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê được xem là bước ngoặt giúp tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để chăm lo cuộc sống riêng, Phương Oanh trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh. Đây là dự án đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau khoảng thời gian vắng bóng, đồng thời nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu phim truyền hình.

Hiện tại, Phương Oanh vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hoạt động cá nhân và cuộc sống bên gia đình trên mạng xã hội. Những thay đổi tích cực về vóc dáng cũng là tin vui mới nhất được nữ diễn viên gửi đến người hâm mộ.