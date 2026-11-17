Trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Phương Nam có thể “hóa thân” thành rất nhiều dạng nhân vật. Anh góp mặt trong hàng loạt dự án từ điện ảnh tới truyền hình: Cậu Vàng, Tiểu đội hoa hồng, Trùm Sò, Út lan 2, Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Dưới bóng cây hạnh phúc, Mưa đỏ…

Mới đây nhất, anh và con gái - bé Nguyên Ốc - tham gia vào chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Là ông bố “cuồng con”, Phương Nam chăm con rất kỹ, khiến nhiều khán giả “tan chảy”.

Chia sẻ về quyết định đưa con gái lên màn ảnh nhỏ, Phương Nam cho hay: “Tôi rất thích xem các chương trình truyền hình thực tế. Với chương trình Bố ơi mình đi đâu thế tôi đã xem hết các mùa và mỗi lần xem đều tự hình dung ra cảnh sau này làm bố, có con nhỏ, 2 bố con tham gia sẽ như nào.

Và ngay khi nhận được lời mời từ BTC, cả 2 bố con đều rất hào hứng tham gia. Bà xã tôi - Yến Trịnh - thậm chí còn là người mừng nhất. Vì trước đó vợ tôi đã phải một mình chăm sóc Nguyên Ốc cả năm trời, rất vất vả”.

Bé Nguyên Ốc cũng cho biết: “Con có được xem cùng bố mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc đầu mới vào chương trình thì con không thích lắm vì con nhớ mẹ và chưa quen với mọi người. Sau đó thì con rất vui ạ, con ước gì vẫn tiếp tục được tham gia cùng các anh chị của con”.

Phương Nam và Nguyên Ốc trong "Bố ơi mình đi đâu thế".

Phương Nam cũng thừa nhận giai đoạn đầu góp mặt trong chương trình khiến anh gặp khá nhiều khó khăn: “Đối với Phương Nam có lẽ khó khăn nhất là giai đoạn đầu tiên khi các bố con mới lần đầu tiếp xúc gặp gỡ.

Tôi là người hướng nội, và tôi chỉ nghĩ rằng tham gia chương trình với tâm thế 2 bố con cùng trải nghiệm, cùng làm quen, sinh hoạt với mọi người thực hiện các thử thách của chương trình để có kỉ niệm.

Nhưng tham gia rồi mới biết, ngoài việc trải nghiệm thì mình phải thể hiện bản thân nhiều hơn cùng các anh em để tạo mảng miếng thật ấn tượng cho chương trình nữa.

Cái này có lẽ là điều khó nhất đối với 1 ông bố dành 90% thời gian cho con như Phương Nam nên khi chương trình muốn tôi nói nhiều hơn thì mình cũng không biết phải nói gì (cười)”.

Gia đình hạnh phúc của Phương Nam.

Dù vậy, hai bố con vẫn có những trải nghiệm hết sức thú vị với chương trình. Nguyên Ốc chia sẻ, cô thích chương trình vì ở đó có rất nhiều anh chị cùng tham gia. Cô bé đặc biệt thích trải nghiệm được đá bóng cùng các anh chị dù có bị ngã.

“Con thích nhất là có nhiều anh chị mới, anh Đậu, chị Thỏ, anh Goku, anh Daino, em Ku Phin. Con chơi rất vui cùng các anh chị. Con cũng có nhiều người bạn là các cô chú các bác trong ê-kip ạ”.

Với Phương Nam, tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa 6 đem lại cho anh một hành trình đặc biệt: “Tôi cảm thấy rằng sau khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, mình có thêm những người anh em thân thiết, nơi mỗi người 1 tính cách, 1 kiểu dạy con cái khác biệt để từ đó có thể học hỏi nhau, cùng nhau chia sẻ nhiều điều trong hành trình làm bố.

Tôi cũng hiểu con gái hơn, có nhiều kỉ niệm đáng nhớ với con hơn và tin chắc rằng sau này lớn lên Nguyên Ốc sẽ mãi nhớ đến hành trình ý nghĩa này”.

Bé Nguyên Ốc ước mơ trở thành ca sĩ.

Nguyên Ốc tiết lộ, cô bé biết bố là diễn viên nổi tiếng và đặc biệt yêu thích vai anh Tạ của bố trong Mưa đỏ. Tuy nhiên, cô bé lại muốn trở thành một ca sĩ giống như G-Dragon hay Phương Mỹ Chi, Sơn Tùng MTP chứ không muốn làm diễn viên giống bố.

Trước sự lém lỉnh của con gái, nam diễn viên bày tỏ: “Tôi đã theo nghề diễn viên rồi, thì nếu trong gia đình có một người theo nghệ thuật nhưng ở lĩnh vực khác cũng rất tốt.

Vợ chồng tôi vẫn tự đùa với nhau rằng, khoảng hơn chục năm nữa, sẽ được ngồi dưới khán đài, trong liveshow của Nguyên Ốc, cầm lightstick ngân nga hát theo con.

Bởi lẽ Nguyên Ốc rất có năng khiếu về âm nhạc, các bài hát chỉ nghe vài lần dù là ngôn ngữ nào cũng đều bắt chước lại phát âm lẫn nhịp điệu rất chuẩn. Nhưng tương lai thế nào thì còn phải phụ thuộc vào sở thích của con nữa”.

Phương Nam hi vọng được dự liveshow của con gái trong tương lai.

Tôn trọng sở thích và mong muốn của con nên Phương Nam khẳng định anh và bà xã sẽ cố gắng tạo cho con thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ theo từng mốc trưởng thành thay vì vạch ra những kế hoạch hay định hướng tương lai của con:

“Vợ chồng mình có chung một suy nghĩ rằng mỗi mốc trưởng thành của Nguyên Ốc, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra 1 sự kiện đáng nhớ của con cùng bố hoặc mẹ. Để sau này khi lớn lên, những kỉ niệm đó sẽ mãi luôn theo sát bên con, giúp con luôn nhớ về quãng thời gian trong vòng tay bố mẹ, nhắc con luôn có bố mẹ yêu thương và đồng hành”.