Diễn viên Phương Anh Đào muốn làm đạo diễn

Mới đây, diễn viên Phương Anh Đào thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh ngồi tại vị trí dành cho đạo diễn ở hậu trường. Đeo tai nghe bộ đàm, chăm chú quan sát màn hình máy quay với vẻ mặt nghiêm túc, nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi bật cười trước màn hóa thân thành người đứng sau ống kính.

Kèm theo hình ảnh, Phương Anh Đào hài hước chia sẻ: “Tranh thủ lúc anh Đãng đi ăn cơm, mình vào việc”. Câu nói dí dỏm nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Bài đăng thu hút hơn 7.000 lượt tương tác, cùng nhiều bình luận trêu chọc nữ diễn viên về khả năng lấn sân sang một vai trò mới trong lĩnh vực điện ảnh.

Phương Anh Đào tranh thủ cảm giác được làm đạo diễn. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng xuất hiện trong phần bình luận với lời nhắn ngắn gọn: “Bắt quả tang” và còn khen cô nàng là "Đạo diễn đẹp nhất Việt Nam". Màn tương tác qua lại giữa hai người càng khiến câu chuyện hậu trường trở nên thú vị, cho thấy không khí gần gũi giữa nữ diễn viên và đạo diễn.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả hào hứng gọi Phương Anh Đào bằng những danh xưng hài hước như “đạo diễn Phao Anh Đường”, thậm chí đùa rằng cô có thể lập hẳn một công ty riêng. Một số ý kiến khác nhận xét nữ diễn viên trông khá chuyên nghiệp khi ngồi trước màn hình theo dõi cảnh quay, trong khi không ít người tranh thủ khen nhan sắc và sự đa năng của cô.

Những phản ứng này khiến khoảnh khắc hậu trường vốn đơn giản trở thành câu chuyện giải trí được quan tâm. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy Phương Anh Đào thực sự muốn chuyển hướng sang công việc đạo diễn, màn thử sức bất ngờ của cô vẫn đủ khiến người hâm mộ thích thú.

Phương Anh Đào là diễn viên được khán giả yêu thích nhờ lối diễn xuất chân thật và nhiều cảm xúc. Ảnh: FBNV

Phương Anh Đào là một trong những nữ diễn viên được chú ý của điện ảnh Việt những năm gần đây. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Nhắm mắt thấy mùa hè, Chàng vợ của em, Tro tàn rực rỡ và Mai. Qua từng tác phẩm, nữ diễn viên dần cho thấy khả năng đảm nhận những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và diễn biến tâm lý khác nhau.

Đặc biệt, vai Mai trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Trấn Thành đã giúp Phương Anh Đào đến gần hơn với đông đảo khán giả đại chúng. Nhân vật là người phụ nữ mang nhiều tổn thương trong quá khứ, phải đối diện với định kiến xã hội và những lựa chọn khó khăn trong tình yêu. Diễn xuất tiết chế, cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt cùng sự chuyển biến tâm lý của nhân vật góp phần tạo nên dấu ấn cho nữ diễn viên.

Trước đó, với Nhắm mắt thấy mùa hè và Tro tàn rực rỡ, Phương Anh Đào cũng được ghi nhận qua những vai diễn giàu chiều sâu. Cô không chỉ theo đuổi hình ảnh nữ chính trong các câu chuyện tình cảm mà còn thử sức với những nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư về diễn xuất.

Phương Anh Đào sở hữu nhan sắc làm khán giả xao xuyến. Ảnh: FBNV

Ngoài màn ảnh, nữ diễn viên đôi khi khiến khán giả bất ngờ bởi tính cách vui vẻ, gần gũi và những khoảnh khắc hài hước trên mạng xã hội. Hình ảnh ngồi vào ghế đạo diễn lần này là một ví dụ, cho thấy khía cạnh đời thường khác với những nhân vật nhiều tâm sự mà cô thường thể hiện trong phim.

Đạo diễn và diễn viên là hai công việc đòi hỏi những kỹ năng khác nhau, từ cách xây dựng câu chuyện, tổ chức cảnh quay đến khả năng truyền tải ý đồ nghệ thuật. Bởi vậy, việc Phương Anh Đào thử ngồi vào vị trí này, dù chỉ là khoảnh khắc vui vẻ tại hậu trường, vẫn mang đến góc nhìn thú vị về môi trường làm phim mà cô đang gắn bó.

Liệu nữ diễn viên có thực sự thử sức với vai trò đạo diễn trong tương lai hay không vẫn còn là câu chuyện phía trước. Trước mắt, màn “tranh thủ vào việc” của Phương Anh Đào đã mang đến tiếng cười cho người hâm mộ, đồng thời cho thấy sức hút của cô không chỉ nằm ở những vai diễn trên màn ảnh mà còn đến từ sự duyên dáng trong những khoảnh khắc đời thường.