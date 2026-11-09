Diễn viên Phương Anh Đào 'khuôn trăng đầy đặn' đẹp như hoa hậu

Sự kiện công chiếu phim Ngày con còn mẹ diễn ra tại TPHCM, có mặt đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và dàn diễn viên gồm: Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo và Huy Anh.

Phim kể về chuyện nhà bà Tím (Hồng Đào) cùng 2 con Pháo (Huy Anh) và Mây (Phương Anh Đào). Thương con trai sinh non ốm yếu, bà Tím thiên vị Pháo từ bé đến lớn khiến Mây ấm ức, tủi thân. Khi Pháo lấy vợ là Ly (Nguyên Thảo), có con, bà càng ra sức vun vén cuộc sống của con trai khiến đời sống gia đình thường xuyên căng thẳng, ngột ngạt. Một ngày, bà Tím được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo trong khi Pháo làm ăn thua lỗ, nợ nần ngập đầu.

Phương Anh Đào mang vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức sống

Khi kịch bản thành hình, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nghĩ đến cặp nghệ sĩ Hồng Đào - Phương Anh Đào đầu tiên nhưng việc mời họ không dễ dàng.

"Tôi làm việc với nhiều ngôi sao nhưng nghe về độ khó tính của Phương Anh Đào và chị Hồng Đào vẫn thấy khủng khiếp. Họ phải thực sự thích kịch bản, yêu nhân vật mới nhận lời. Sau đó, chúng tôi phải sửa kịch bản đến khi cả hai hài lòng mới có thể đến bước ký hợp đồng. Phim cứ thế phải dời lịch 4-5 tháng trời", anh kể.

Làm việc với Hồng Đào và Phương Anh Đào, Vũ Ngọc Đãng tạo mọi điều kiện để hai ngôi sao làm việc trong môi trường thoải mái nhất. Bao lần Phương Anh Đào xin thêm lượt quay, anh đều vui vẻ đáp ứng.

Nghệ sĩ Hồng Đào khóc vì quá xúc động

Hồng Đào nói vui: "30 ngày làm việc cùng Đãng cho tôi cảm giác như một cô gái may mắn lấy được ông chồng tốt, yêu thương, chiều chuộng cô ấy hết mình, cho cô ấy những thứ tốt nhất. 30 ngày đó tôi sống trong tình yêu, sự nuông chiều".

Về vai bà Tím, nghệ sĩ Hồng Đào và nhân vật này đều cùng 64 tuổi và trải qua biến cố sức khỏe lớn trong đời. Bà dùng chính ký ức, trải nghiệm cá nhân để thể hiện nhân vật.

Hồng Đào kể Phương Anh Đào có đôi mắt to giống con gái lớn của mình, mỗi lần nhìn vào mắt đàn em đều không thể kìm nén cảm xúc.

Hồng Đào và Phương Anh Đào khắt khe chọn kịch bản khiến Vũ Ngọc Đãng "sợ toát mồ hôi".

"Tôi và đứa con gái lớn bình thường không mấy hợp tính nhưng lúc tôi nằm bệnh viện, con bé lại vào đây ở lì, chăm sóc mẹ nhiều nhất", bà xúc động nhớ lại.

Trong khi đó, sau phim Ngày con còn mẹ, Phương Anh Đào duy trì cách gọi nghệ sĩ Hồng Đào là "má". Sau lần hợp tác ở phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, cô đã "mê tít" Hồng Đào, luôn mong ngóng cơ hội diễn cùng bà lần nữa. Điểm chung giữa hai người là khả năng nhập vai sâu, mỗi lần diễn đều chỉ biết mình là nhân vật, hoàn toàn quên mất con người thật.

Phim chính thức ra rạp ngày 11/11 tới.

Ảnh: NSX; clip: Loan Lê