Diễn viên phim 'Trại buôn người' trở thành 'Thanh niên sống đẹp' năm 2026

Các cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. (Ảnh: HẢI LÂM)

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp TCP Việt Nam tổ chức Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, qua đây tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” ra đời năm 2017, đến nay đã trở thành phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 giao lưu, chia sẻ về câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân. (Ảnh: HẢI LÂM)

Gần một thập kỷ qua, Giải thưởng đã vinh danh 212 cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. Năm nay, Trung ương Hội phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục biểu dương 15 "Thanh niên sống đẹp" trên các lĩnh vực: chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động, sản xuất, kinh doanh; hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và sự nghiệp giáo dục.

Trong đó, tiêu biểu có cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, người đã dũng cảm, kịp thời bảo vệ tính mạng của một cháu bé mới hai tuổi; chiến sĩ Phạm Thế Quang, người trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các thảm họa động đất ở Myanmar và Venezuela, góp phần lan tỏa hình ảnh những người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó để giúp đỡ nhân dân.

Bên cạnh đó, có thể kể đến Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn hàng nghìn bà con sử dụng thiết bị thông minh; Đại úy Cà Văn Minh, người sáng lập mô hình "Nuôi em Công an"; Đinh Viết Tường, chàng trai vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật, lan tỏa câu chuyện về nghị lực sống tới gần một triệu người theo dõi trên mạng xã hội...

Đại diện Ban tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: HẢI LÂM)

"70 năm qua, ở mỗi giai đoạn của đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn có mặt ở những nơi khó khăn, những nhiệm vụ quan trọng, sẵn sàng đi đầu, tình nguyện cống hiến và trưởng thành qua thực tiễn. Truyền thống ấy được viết nên không chỉ bằng những chiến công lớn lao, mà còn bằng hàng triệu việc làm bình dị, bằng mồ hôi, trí tuệ, sức trẻ và sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ", đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện; không ngừng hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và cùng viết tiếp truyền thống vẻ vang của Hội cũng như thanh niên Việt Nam.