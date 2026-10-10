Diễn viên phim 'Trại buôn người' là một trong 15 thanh niên sống đẹp 2026

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức gala và trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026, tuyên dương 15 thanh niên có những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần sống đẹp trong giới trẻ

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, sống đẹp không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ việc biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích cá nhân, biết sẻ chia và sẵn sàng dấn thân khi cộng đồng cần.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, phía sau mỗi phần thưởng là những lựa chọn đầy trách nhiệm: dấn thân thay vì đứng ngoài, chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.

Giải thưởng Thanh niên sống đẹp ra đời năm 2017, hưởng ứng phong trào Người tốt, việc tốt và cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Sau 10 năm, giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn; gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình; biết vượt qua khó khăn, dám dấn thân và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên không chỉ cần sức trẻ và nhiệt huyết mà còn phải chủ động học tập, nâng cao tri thức, rèn luyện kỹ năng, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước.

Mỗi người trẻ không nhất thiết phải làm những điều lớn lao mà chỉ cần sống tử tế hơn, có trách nhiệm hơn, biết dấn thân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao cho tuổi trẻ và xã hội.

Những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh

Trong 15 thanh niên được tuyên dương năm nay, Đinh Viết Tường gây chú ý với hành trình vượt qua những rào cản do hội chứng Tics, vươn lên trong cuộc sống và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Đinh Viết Tường là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, có kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích. Anh tích cực lan tỏa nghị lực sống tới cộng đồng, đặc biệt là thanh niên khuyết tật, với thông điệp khác biệt không phải là giới hạn. Gần đây, anh được công chúng biết đến rộng rãi hơn qua vai Nhân trong phim “Trại buôn người”.

Chia sẻ tại chương trình, Viết Tường bày tỏ sự biết ơn vì được sống, được cống hiến, được dấn thân và có cơ hội đứng trên một sân khấu lớn để kể câu chuyện của mình. Anh cho biết bản thân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để làm những điều trước đây chưa từng nghĩ mình có thể thực hiện.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh ví von: “Nếu không có những tháng ngày ngụp lặn trong những vũng bùn, chúng ta sẽ không biết được những thứ xinh đẹp như hoa sen vốn được mọc ra từ đó”.

Theo Viết Tường, không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng và những khó khăn cũng sẽ không kéo dài mãi mãi.

Anh Đinh Viết Tường chia sẻ tại buổi giao lưu với khán giả.

Chìa khóa để vượt qua nghịch cảnh là tin vào giá trị bản thân, biết yêu thương chính mình và không ngừng nỗ lực mỗi ngày

Anh cũng nhắn nhủ những người trẻ đang gặp khó khăn: “Tôi mong mọi người hãy dựa vào câu chuyện của mình để có thêm một chút động lực. Nếu như ngày hôm nay mệt quá, thì đi ngủ đã, ngày mai tính tiếp!”.

Bên cạnh Đinh Viết Tường, các gương thanh niên được tuyên dương còn có nhiều câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự cống hiến cho cộng đồng.

Anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã hai lần rời bục giảng để tham gia các đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn.

Anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, duy trì mô hình Nuôi em Công an từ tháng 7/2022 đến nay. Mô hình đã đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy trao giải thưởng cho Thanh niên sống đẹp.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm và mất đi đôi chân của mình.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

Thông qua những câu chuyện được chia sẻ, Ban tổ chức kỳ vọng tinh thần sống đẹp, sống có ích tiếp tục được lan tỏa trong giới trẻ, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.