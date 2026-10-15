Diễn viên phim 'Bạn trai tôi là Hồ Ly' kết hôn

Ngày 11/10, nữ diễn viên Kim Yong Ji bất ngờ tổ chức hôn lễ trong sự chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Đáng chú ý, trước đó, người đẹp sinh năm 1991 không công khai chuyện tình cảm hay thông báo kế hoạch kết hôn. Thông tin chỉ được chú ý rộng rãi sau khi nữ diễn viên Kim Go Eun và người mẫu, diễn viên Bae Jung Nam chia sẻ hình ảnh tại ngày vui của cô.

Đến ngày 13/10, Kim Yong Ji cũng đăng tải những bức ảnh cưới trên trang cá nhân, chính thức xác nhận đã kết hôn và gửi lời cảm ơn đến những người chúc phúc. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc, bởi nữ diễn viên vốn khá kín tiếng về đời tư.

Kim Yong Ji kết hôn cùng chồng ngoài ngành giải trí.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Kim Yong Ji diện váy cưới trắng ngà với thiết kế trễ vai thanh lịch, kết hợp bó hoa đỏ nổi bật. Cô rạng rỡ khi đứng cạnh chú rể trong không gian ngoài trời được trang trí tinh tế. Thay vì lựa chọn sảnh tiệc khách sạn quen thuộc, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc (hanok), tạo nên khung cảnh vừa gần gũi vừa lãng mạn.

Chồng của Kim Yong Ji không hoạt động trong ngành giải trí. Nữ diễn viên chưa công khai rộng rãi danh tính, nghề nghiệp cũng như hành trình tình cảm của cả hai. Việc giữ kín chuyện riêng tư đến sát ngày cưới khiến hôn lễ của cô trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Dàn khách mời cũng là điểm khiến sự kiện nhận được nhiều chú ý. Kim Go Eun có mặt để chúc mừng người bạn thân từng học chung tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Bae Jung Nam, đồng nghiệp của Kim Yong Ji trong bộ phim Mr. Sunshine, cũng chia sẻ khoảnh khắc bên cô dâu chú rể. Ngoài ra, Lee Dong Wook, Hwang Hee và Ryu Kyung Soo nằm trong số những gương mặt được nhắc đến khi loạt hình ảnh đám cưới lan truyền.

Kim Yong Ji và Kim Bum đươc fan couple ship nhiệt tình sau phim Bạn trai tôi là Hồ ly.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Kim Bum khiến một bộ phận khán giả chú ý. Nam diễn viên từng vướng tin đồn tình cảm với Kim Yong Ji, song cả hai chưa công khai xác nhận mối quan hệ yêu đương. Tại hôn lễ lần này, Kim Bum đến chung vui cùng đồng nghiệp, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa các nghệ sĩ từng làm việc trong cùng môi trường giải trí. Vì vậy, sự kiện cũng khiến những đồn đoán trước đây về đời tư của hai người được nhắc lại.

Kim Yong Ji sinh năm 1991, bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu từ năm 2015 trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua diễn xuất. Cô gây chú ý nhờ đường nét sắc sảo, phong cách khác biệt và khả năng đảm nhận những nhân vật có màu sắc riêng. Năm 2018, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phim truyền hình Mr. Sunshine, tác phẩm góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Năm 2020, Kim Yong Ji tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Bạn trai tôi là Hồ Ly (Tale of the Nine Tailed), bộ phim có sự góp mặt của Lee Dong Wook, Jo Bo Ah và Kim Bum. Trong tác phẩm, cô đảm nhận vai Ki Yu Ri, nhân vật có cá tính mạnh và mang màu sắc bí ẩn. Cô sau đó trở lại với phần tiếp theo Tale of the Nine Tailed 1938, đồng thời góp mặt trong các dự án như Quân Vương Bất Diệt, The Lies Within và Somebody.

Không chỉ gây chú ý bởi các vai diễn, Kim Yong Ji còn được nhớ đến nhờ hình ảnh kín tiếng, ít chia sẻ chuyện riêng tư. Hôn lễ bất ngờ lần này vì thế trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc sống của nữ diễn viên. Sau khi công khai tin vui, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và đồng nghiệp.

Dàn sao 'Bạn trai tôi là Hồ ly' đến dự hôn lễ của Kim Yong Ji.