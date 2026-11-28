'Bom sex' Sydney Sweeney vừa tung thêm các mẫu nội y mùa lễ hội của thương hiệu SYRN, lần này cô hóa thân thành nhân vật “Cô dâu ma”.

Diện một bộ đồ ren màu đỏ đầy táo bạo, nữ diễn viên trang điểm theo phong cách ma mị và đội thêm khăn voan cô dâu trong tạo hình đầu tiên. Ở tạo hình thứ hai, nữ diễn viên bỏ đi các phụ kiện cô dâu nhưng vẫn giữ lớp trang điểm ma quái, diện một bộ đồ ren đen toàn tập và phối thêm găng tay dài chất liệu latex, lấy cảm hứng từ bộ phim Đêm kinh hoàng trước Giáng sinh (The Nightmare Before Christmas).

Sydney Sweeney sexy và ma mị.

Sydney Sweeney cũng chia sẻ một chút hậu trường lên trang Instagram cá nhân với bức ảnh chụp trước gương cùng dòng chú thích: “Hư hay ngoan…”.

Trong loạt ảnh được đăng tải, nữ diễn viên khoe đường cong nghẹt thở cùng phong cách sexy thường thấy trong các shoot hình chụp nội y.

BST năm nay của thương hiệu được Sydney Sweeney quảng bá lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim Giáng sinh kinh điển khác, bao gồm: Ở nhà một mình (Home Alone), Kẻ cắp Giáng sinh (How the Grinch Stole Christmas) và Giáng sinh trắng (White Christmas).

Loạt ảnh nóng bỏng của Sydney Sweeney.

“Ông già Noel ơi… Giáng sinh này con ước có được thân hình như Sydney Sweeney", một người hâm mộ bình luận dưới bài đăng mới của nữ diễn viên. Một người khác viết: “Tất cả những gì anh muốn cho Giáng sinh này là em, Sydney”!

Theo Page Six, thương hiệu đồ lót SYRN của ngôi sao phim 18+ Euphoria đã ghi nhận quý đạt doanh thu cao nhất kể từ khi ra mắt với những kỷ lục bán hàng liên tục bị phá vỡ. Các bộ sưu tập luôn trong tình trạng cháy hàng. Thương hiệu này đã tăng gấp đôi doanh số trong quý III với doanh thu cao gấp 3 lần so với số liệu ghi nhận vào tháng 6.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo. Cô không ngại khỏa thân hay phơi bày cơ thể trong nhiều quảng cáo gây sốc hay các phim 18+ như Euphoria hay Cô hầu gái.

Ảnh, video: IGNV