Diễn viên Ôn Bích Hà tình tứ chồng đại gia, thân hình quyến rũ tuổi 60 gây chú ý

Ngày 1/10, Ôn Bích Hà đăng tải loạt ảnh kỷ niệm hôn nhân trên mạng xã hội, gửi lời nhắn đến chồng: “Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Chúng ta đã bên nhau 26 năm, biết ơn sự đồng hành của anh”.

Ôn Bích Hà và chồng doanh nhân kỷ niệm 26 năm kết hôn.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, cặp đôi tái hiện nhiều khoảnh khắc từ lễ cưới đến cuộc sống hiện tại. Năm 2000, họ kết hôn tại Phuket, Thái Lan. Khi đó, nữ diễn viên 34 tuổi, còn ông xã 43 tuổi.

Sau 26 năm, Ôn Bích Hà vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, phong cách nữ tính quen thuộc. Trong khi đó, ngoại hình hiện tại của Hà Tổ Quang có nhiều thay đổi so với thời điểm mới kết hôn. Một số ý kiến cho rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là “bí quyết làm đẹp” của nữ diễn viên.

Ôn Bích Hà luôn nói cô biết ơn chồng vì luôn bao dung và thấu hiểu mình. Nữ diễn viên khẳng định 26 năm bên nhau với nhiều thăng trầm, tình yêu giữa cả hai không thay đổi. Trong công việc và cuộc sống, ông xã tôn trọng mọi quyết định của cô.

Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang thống nhất không sinh con sau khi kết hôn. Từng chứng kiến chị gái bị xuất huyết nghiêm trọng khi sinh nở, nữ diễn viên hình thành nỗi sợ mang thai. Hà Tổ Quang thấu hiểu, tôn trọng quyết định của vợ.

Cặp đôi quyết định nhận nuôi bé trai mồ côi và xem như con ruột.

Năm 2010, vợ chồng nữ diễn viên nhận nuôi một bé trai mồ côi tại Trung Quốc, đặt tên là Hà Quốc Luân. Cậu bé được gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng như con ruột.

Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà được khen thân hình thon thả cùng thần thái rạng rỡ. Cô vẫn trung thành với phong cách thời trang quyến rũ, đôi khi gợi cảm quá mức. Bất chấp những tranh cãi, người đẹp vẫn tự tin thể hiện cá tính của mình.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, từ năm 15 tuổi đã nổi danh trong làng giải trí Hoa ngữ. Suốt những giai đoạn trong sự nghiệp, cô theo đuổi hình tượng sexy trên cả hai lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh với danh xưng "bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong". Một số phim tiêu biểu của cô như: Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận...

Ôn Bích Hà trong "Đát Kỷ Trụ Vương"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu