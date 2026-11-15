Diễn viên nói giọng Thanh Hoá trong 'Căn nhà không mái che' khác lạ không nhận ra

Trong "Căn nhà không mái che" đang phát sóng trên VTV, diễn viên Trang Moon gây cười với tạo hình quê mùa, loè loẹt của nhân vật Tươi bán bánh rán nhiều chuyện.

Bên cạnh tạo hình màu mè, nhân vật Tươi khiến khán giả thích thú khi nói giọng Thanh Hoá trên phim. Trang Moon quê gốc ở Thanh Hóa nên việc nói giọng địa phương tự nhiên là điều dễ hiểu. Khi được giao vai Tươi, diễn viên xin phép đạo diễn được sử dụng giọng Thanh Hóa và được sự đồng ý.

Vào vai quá mượt và thành công nên khán giả ngỡ ngàng khi thấy Trang Moon "lột xác" với hình ảnh hiện đại và gợi cảm trên trang cá nhân.

"Căn nhà không mái che" đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trang Moon sau 4 năm vắng bóng để tập trung chăm sóc con nhỏ do cô sinh 2 em bé trong vòng 3 năm và muốn hoàn tất việc học hành.

Trang Moon đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó theo học tại Đại học Thương mại, Đại học Luật Hà Nội và mới nhận bằng thạc sĩ hồi tháng 6.

Hình ảnh đời thường trẻ trung của bà mẹ 2 con khác xa trên phim.

Trang Moon tên thật là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992. Trước "Căn nhà không mái che", cô được biết tới qua các vai diễn trong phim: "Sống chung với mẹ chồng", "Khi đàn ông góa vợ bật khóc", "Thương ngày nắng về".

Tuy nhiên chỉ tới vai Tươi trong "Căn nhà không mái che", Trang Moon mới được khán giả biết đến rộng rãi.

Bà mẹ hai con nhận nhiều lời khen về diễn xuất trong vai mới sau 4 năm không đóng phim. Nữ diễn viên cũng được khen có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi.

Chồng và con gái góp mặt trong ngày Trang Moon nhận bằng thạc sĩ. Chồng nữ diễn viên làm trong ngành ngân hàng. Họ quen nhau khi cùng học tại Trường Đại học Luật. "Anh là người giúp tôi thay đổi tư duy ở nhiều khía cạnh. Trong quá trình tôi học thạc sĩ, anh hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là việc trông con vào cuối tuần để tôi có thời gian đến trường. Việc chồng có vốn hiểu biết phong phú cũng trở thành một trong những động lực khiến tôi muốn học tập nhiều hơn", cô chia sẻ với VietNamNet.

Trang Moon trong "Căn nhà không mái che":

Ảnh,video: FBNV, VTV